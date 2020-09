Archeologové našli v tajemných ašských sklepích i schránku zavinutce

Oba objevené prostory jsou pozůstatky staveb, které vzaly zasvé v padesátých letech minulého století, tedy v době, kdy Aš po odsunu Němců přišla o více než polovinu obyvatel. Nevyužívané domy tehdy začaly rychle chátrat, následovalo masivní bourání.



Podle statistik stálo v roce 1950 v Aši přes dva tisíce domů. O deset let později jich zbylo 1 400. A právě zbytky někdejších domů se v Aši objevují dodnes. Tyto okamžiky jsou cennou příležitostí, jak poodhrnout závoj minulosti a zahlédnout střípky historie.

„V rámci plochy pro úpravu parkoviště byly v Příbramské ulici nalezeny dva sklepy. Jsou to pozůstatky původní uliční zástavby. Ty nyní zkoumáme a nálezy dokumentujeme. Prostory budou stavby následně zasypány,“ popsal archeolog Muzea Cheb Michal Beránek.

Podle jeho slov je jeden odkrytý prostor možné označit za běžný domácí sklep ve standardní velikosti. Má jednoduchý obdélníkový půdorys s valenou klenbou.



Ten druhý, větší je ale zajímavější a odborníkům přinesl i více informací. V budově, která stávala nad ním, býval hostinec.

„Tento sklep byl postaven úplně jinou technologií. Byl ražen hornickým způsobem, tedy podobně jako štola. Vždy přibližně po metru zpevňuje vyrubaný prostor kamenné žebro,“ řekl Michal Beránek.

V poměrně velkém sklepení se po obou stranách zachovaly kamenné kolejnice na skladování sudů. „Je tedy zřejmé, že tento prostor sloužil na uskladnění tekutin. Možná to bylo pivo nebo víno, ale prakticky zde mohlo být skladováno cokoli. Podobné kolejnice jsme objevili už při rekonstrukci LaRitmy. Také jsme zde identifikovali dvě prohlubně s vodou. Ty mohly sloužit buď ke stahování vody, která do sklepa pronikala, nebo jako jakási chladnička pro potraviny, které rychle podléhají zkáze,“ ukázal směrem do sklepení Michal Beránek.

Podle něj bývalo dříve běžné, že lidé v chladné vodě studánek ve sklepích skladovali máslo, mléko či smetanu.

Archeologové našli patrony, keramiku i lahve

Uvnitř sklepů, které byly vyhloubeny zřejmě někdy v 19. století, archeologové objevili řadu předmětů. Ty z drtivé většiny pocházejí ze 40. až 50. let minulého století, kdy došlo k sanaci velké části městských domů.



Jde nejčastěji o zbytky běžného vybavení domácnosti, ale objevuje se tu třeba i střešní krytina, tehdy poměrně lehce dostupné nábojnice a patrony, sklo či keramika.

„Zajímavé jsou například lahve od piva, které se vařilo v ašském pivovaru, nebo lahve, do kterých se stáčely františkolázeňské či mariánskolázeňské minerálky. Také jsme objevili i nějaké osobní předměty. K nejzajímavějším patří schránka zavinutce kroužkového. Tento plž žije v Indickém oceánu, nejblíže tedy v Rudém moři. Mušle sloužila pravděpodobně jako ozdoba na oděv, klobouk či jako šperk. Mohli jej tady ztratit hosté hotelu nebo i někdo z personálu,“ nastínil archeolog Beránek.

Obyčejně se sklepy zbouraných domů využívaly při sanaci města v padesátých letech minulého století pro rychlý úklid vybouraného materiálu. Nejčastěji se prostě zavezly sutí a dalším odpadem. Průzkumu obou sklepů se budou archeologové věnovat do konce tohoto týdne.