Místo středoškoláků učni. Kraj nevzdává boj o vojenskou školu v Sokolově

Loni uspěli dva žáci, letos tři. Takové byly dosavadní výsledky přijímacích zkoušek na střední vojenskou školu spadající pod ministerstvo vnitra, na jejíž příchod je připravený areál střední integrované sokolovské školy.

I přes dosavadní neúspěchy hejtmanství další snahy nevzdalo.

„Vojenská škola se od 1. září letošního roku v Karlovarském kraji neotevře, přesto jednání s panem ministrem obrany pokračují,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Je přesvědčená, že výsledek bude záviset na aktivitě ředitele školy, stejně jako tomu bylo v případě té policejní. Do její pobočky v Sokolově nastoupilo vloni 26 žáků, v letošním roce už otevírá dvě třídy pro 52 studentů.

„Střední vojenská škola je jediná v republice. Nabízíme jí nadstandardní podmínky. Myslím si, že z naší strany je opravdu obrovská aktivita, a pokud by pan ředitel nabídl studentům, kteří se nedostanou do Moravské Třebové, a je jich opravdu dost, že mohou nastoupit do pobočky v Sokolově, jako se to stalo v případě pobočky policejní střední školy, tak by se ročník určitě naplnil,“ doplnila hejtmanka.

Společně s dalšími krajskými radními věří, že výuka by mohla začít v příštím roce. „Nás to za ty dva roky stálo strašné úsilí i peníze, takže my to prostě nevzdáme,“ řekl hejtmančin náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Kubis.

Kraj nyní podle něj čeká na vyjádření ministra ohledně vojenské školy, do toho už ale jedná se zástupci armády o možnostech, jak pobočku nastartovat.

Problémem podle radních je, že zájemci o studium pohořeli kvůli nedostatečné fyzické zdatnosti.

„Mluvili jsme o tom, že by škola v této oblasti povolila, a padla i velmi zajímavá myšlenka týkající se toho, že by armáda přivítala také učňovský obor. Nyní to řešíme, ale poslední slovo bude mít pan ministr,“ informoval Petr Kubis.

I armáda potřebuje lidi, kteří umí vzít do ruky šroubovák

Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče by první změna znamenala, že si armáda za čtyři roky studia fyzickou zdatnost u dětí sama vybuduje.

„Z výsledků vyplývá, že děti třeba splnily úplně perfektně teoretické věci, ale už nevyšplhaly. Co se týče učebního oboru, to je docela logická úvaha. I armáda potřebuje lidi, kteří umějí vzít do ruky šroubovák, klíč a věc opravit. K tomu nepotřebují maturitu z angličtiny nebo matematiky,“ komentoval.

Přestože rozhodnutí ministra kraj ještě nemá, s propagací už začíná. Společně se zástupci armády připravil dvě vojenské výstavy – 100 let vojenské geografie a hydrometeorologie a Ten druhý život. Obě budou putovní, jejich symbolické zahájení se koná dnes od 13 hodin ve foyer krajského úřadu.

„To podstatné je, že souběžně s těmito výstavami budou jezdit vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení z Žatce, váleční veteráni, aby děti trochu zaujali. Budeme pracovat s devátými třídami,“ uvedl Petr Kubis.

V regionu by se měl podle něj uskutečnit také Den s armádou.

„Přestože ještě nemáme rozhodnutí, začali jsme dělat vše, abychom oslovili co nejvíc dětí. Teď už je to na ministerstvu a my pak můžeme s čistým svědomím říct, že jsme udělali maximum,“ doplnil náměstek.

Kromě vzniku pobočky vojenské školy hejtmanství usiluje delší dobu také o další související záležitosti. První z nich je vznik výcvikového střediska armády ve zdejším vojenském újezdu, druhou vznik stanoviště letecké záchranné služby, které by zajišťovala právě armáda.

„O toto stanoviště budeme nadále usilovat. Jsme připraveni zajistit veškeré zázemí na naše náklady, považujeme to za důležité z hlediska záchrany lidských životů a budeme za to nadále bojovat,“ řekla hejtmanka.