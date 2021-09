Závislým lidem nově nabízejí pomoc terapeutické skupiny s volnějším režimem

Novinkou služby, která funguje pod hlavičkou Adiktologické ambulance Kolpingova díla České republiky, je letos změna jejího formátu. Kromě klasické skupiny bude fungovat ještě její otevřená verze. Obě jsou bezplatné.



„Klasická skupina předpokládá stabilní docházení členů, podmínku abstinence a umožňuje rozvíjení témat do hloubky. Je možné do ní vstupovat i v dalších měsících, ale právě s vědomím těchto závazků,“ popsala terapeutka Zdeňka Danhoferová s tím, že výhodou této formy terapie je stabilita, možnost pracovat na svých tématech systematicky a jít do plné hloubky obtíží.

Naproti tomu nová otevřená skupina je dle Danhoferové volnější a vhodná zejména pro lidi, již nemohou docházet pravidelně nebo se jim nedaří dlouhodoběji abstinovat.



„Do skupiny je možné přijít i jen jednou nebo začít docházet pravidelně. Bude se vždy pracovat s tím, co bude pro dané setkání aktuální, připravené máme i rozvojové terapeutické techniky,“ nastínila Danhoferová.



Se zahájením se v obou případech počítá 14. září a následně se účastníci budou potkávat každé úterý na zhruba hodinu a půl. Na otevřenou skupinu lze přijít bez objednání v půl čtvrté odpoledne do adiktologické ambulance ve žďárské ulici Žižkova 16.



V Havlíčkově Brodě bude skupina probíhat na adrese Nádražní 397, přičemž konkrétní čas bude ještě upřesněn na webových stránkách. Zájemci o žďárskou klasickou skupinu se mohou přihlásit na telefonním čísle 720 031 822, pro Havlíčkův Brod je kontakt 737 239 226.

Ve všech případech je nezbytnou podmínkou účasti závazek mlčenlivosti a důvěrnosti informací.