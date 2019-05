Brtnický zámek se otevře na jediný den, lidé projdou i sklepem ve skále

„Chceme, aby zámek byl otevřený veřejnosti, a to bezpečně, aby tady návštěvníkům nic nemohlo spadnout na hlavu. Vymýšlíme už jenom konkrétní podobu, jak prohlídky udělat,“ řekl Oleg Rybnikář, předseda Spolku Svébyt Brtnice, který je v současnosti majitelem zámku.

Na zámku působí kastelán František Kalců, který bude mimo jiné organizovat i prohlídky. Ty by se zde zmíněného 15. června měly uskutečnit v rámci setkání uměleckých kovářů Brtnické kovadliny, jehož 11. ročník bude ve dnech 14. až 16. června.

Brtnické kovadliny v minulých ročnících bývaly i přímo na zámku. Letos budou účastníci mítinku využívat ke stanování zámecký park.

„Předpokládáme, že prohlídka zámku bude trvat asi 45 minut, návštěvníci budou moci s průvodcem projít východní nebo severní palác, případně nově připravenou expozici zámecké šatlavy,“ přiblížil kastelán Kalců.

Část zámeckého sklepení je vytesána přímo ve skále

V rámci prohlídky šatlavy si budou lidé historicky poprvé moci projít i dosud nepřístupné části ve skále tesaného zámeckého sklepení se vstupem z prvního nádvoří.

Zámek loni na podzim dostal 21 oken a dvoje dveře do budovy na prvním nádvoří. Letos by měla přibýt další nová okna. „Letos jsme podali do státního Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) požadavek na financování dalších asi třiceti oken prvního nádvoří,“ upřesnil Rybnikář.

Lidé při prohlídkách uvidí také další novinky. Jednou z nich je obnova části výzdoby fasády na druhém nádvoří, kterou zde udělali štukatéři v rámci kvalifikačního kurzu památkových řemesel.

„V rámci toho kurzu podobně malíři obnovili část stropních fresek na třetím nádvoří, truhláři zrestaurovali jedno a půl okna a kováři udělali železné dveře do zámeckého archivu,“ popsal Kalců.

Zřícenou ohradní zeď se dosud opravit nepodařilo

Dosud se však nepodařilo opravit poškozenou ohradní zeď na třetím nádvoří, která se částečně zřítila v zimě roku 2017. Příčinou bylo hromadění vody na třetím nádvoří, která odtud nemohla odtékat kvůli betonáži ohradní zdi v sedmdesátých letech minulého století.

Podle Rybnikáře bude nutné současně s opravou zmíněné stěny opravit i část sousedícího sklepení pod třetím nádvořím.

„Chceme postupovat v souladu s památkáři, kteří chtějí také opravu tohoto rozsáhlého sklepení, což ale bude finančně náročnější. V minulých dnech se tady dělalo 3D skenování sklepa i okolních stěn a směřuje to k podání žádosti o podporu do PZAD,“ řekl Rybnikář.

Majitel zámku chce rovněž nechat s pomocí dotací restaurovat cenné velkoformátové obrazy, které jsou umístěny v zámeckém Sále vjezdů.

„Už jsem o tom před časem jednal s odborníky z Národní galerie,“ řekl Rybnikář.