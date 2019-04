Historickým městem roku 2018 je Brtnice, nejlépe se stará o památky

Titul Historické město roku se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na čtvrtek.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Cenu ministryně pro místní rozvoj a odměnu sto tisíc korun dnes dostaly Frenštát pod Radhoštěm a Klatovy.

„Jsem nadšená, šťastná, nečekala jsem to. Mám velikou radost a peníze samozřejmě použijeme do památek, ještě nejsem rozhodnutá do které. Pravděpodobně to bude sýpka, děláme obnovu vrchnostenské sýpky, nebo do zámeckého parku,“ řekla brtnická starostka Miroslava Švaříčková.

Brtnice samotná i vlastníci zdejších památek v posledních letech dělají pro jejich obnovu mnohé. Nová okna například loni dostal zámek, město oživuje úvoz a zahrady kolem něj, připravuje i rekonstrukci náměstí.

Mezi letošními finalisty byly vedle oceněných ještě Uherské Hradiště, Boskovice, Praha 1, České Budějovice, Horní Slavkov, Hradec Králové, Lipník nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Mšeno, Ústí nad Orlicí a Žatec.

V České republice je na 40 tisíc nemovitých památek a po čtyřech desítkách rezervací a zón. Ve zmíněném programu od roku 1993 rozdělil stát přibližně 5,2 miliardy korun a opraveno bylo 16 651 památek. Celková cena obnovy s příspěvky měst a dalších subjektů je 13,5 miliardy korun.

Brtnici na Jihlavsku rozzářila nová střecha a věž kostela: