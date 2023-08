Po Benátkách i Údavy. Jeden radarový systém funguje, Ždírec si tak pořídí další

Údavy se přiřadily do neustále se rozšiřujícího seznamu měst, obcí a osad na Vysočině, kde bylo instalováno úsekové měření rychlosti. Jsou místní částí Ždírce nad Doubravou, leží na samém konci kraje na frekventované silnici 37 spojující Havlíčkobrodsko a Žďársko s Chrudimí a Pardubicemi.

„Ze statistických dat vyplývá, že denně přes Údavy projede více než pět tisíc aut. Přes čtyřicet jedna procent z nich překročí maximální povolenou rychlost padesát kilometrů v hodině,“ uvádí starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Radarový systém v Údavech hlídá vozidla od začátku obce po její konec. Měří průměrnou rychlost. Pokud je vyšší, než jakou by vozy měly jet, automaticky odešle s důkazy v podobě fotek případ příslušnému úřadu. Tím je sousední Chotěboř.

Téměř nerušená instalace

Přes Údavy v současné době prakticky nic nejezdí. Kvůli rekonstrukci hlavního tahu je silnice 37 uzavřena, objížďka vede přes Hlinsko. Pracovníci dodavatelské firmy tak mohli takřka nerušeně kamerový systém nainstalovat. Až bude položen nový koberec, bude ještě třeba radary nastavit a zkalibrovat. Naostro pod dohled řidiči vjedou na přelomu října a listopadu.

Ždírec nad Doubravou radarový systém pořídil za dva miliony korun. Pro nevelké město se třemi a půl tisíci obyvatel je to už podruhé. Před dvěma roky stejný systém radnice kupovala a nechávala instalovat v místní části Benátky na silnici 34 směrem na Hlinsko. Také tam široká silnice první třídy sváděla k rychlejší jízdě. „Od instalace radarů se v Benátkách doprava velmi uklidnila. Řidiči jezdí pomaleji, opatrněji. Nikdo nechce dostat pokutu. Počet přestupků výrazně poklesl. Radary se ukázaly být jako funkční řešení,“ pochvaluje si Nikl.

I pozitivní zkušenosti z Benátek byly důvodem, proč druhý systém nechalo město pořídit do Údav. Ještě přemýšlí o měření na průjezdu Novým Ranskem a příjezdu do města od Havlíčkova Brodu. V tom případě ale jeden ze stávajících dvou kompletů přesune, třetí už dokupovat nebude.

Protože Ždírec nad Doubravou je malé město, které nemá městskou policii ani příslušný správní úřad, muselo uzavřít smlouvu se sousední Chotěboří. Uzavřená dohoda jak s úřadem, tak i s chotěbořskými strážníky umožní chod systému po legislativní stránce.

„Ždírec si kamery koupil a poté naší městské policii pronajal za předem stanovenou sumu. Nemůže se jednat o podíl z pokut, protože to by odporovalo zákonu,“ nastínil už dříve v případě Benátek tajemník městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

I nyní je u Údav podle starosty Nikla postup zcela stejný. „Smlouva je uzavřena na pět let. Během té doby se nám náklady na pořízení radaru vrátí,“ doplnil.

Veškeré peníze z pokut však zůstanou v Chotěboři. „Radary nepořizujeme proto, abychom něco vydělali. Pořizujeme je proto, že v nich vidíme jediné funkční opatření, které v obcích dokáže zklidnit dopravu,“ konstatoval Bohumír Nikl s tím, že v Benátkách po instalaci systému počet přestupků rychle klesl na minimum. Stejný výsledek očekává i od Údav.

Přibývají další místa

Počet míst na Vysočině, kde se měří úseková rychlost a řidičům hrozí za překročení povoleného limitu postih, v posledních dvou letech skokově narostl. Původně býval jen v Chotěboři a jejích místních částech. Později se dvěma úseky – hosovským kopcem a tunelem – přidala Jihlava.

Nyní se rychlost měří na dvou úsecích u Ždírce nad Doubravou, v Novém Městě na Moravě a v Krátké Vsi na Havlíčkobrodsku. Tam by ale mělo měření během letošního roku skončit, systém, který pořizovala havlíčkobrodská radnice, by se měl přestěhovat do jeho místní části Šmolovy, na silnici z Brodu na Humpolec.

Úseky, na nichž je možné tímto způsobem měřit rychlost, musí být oficiálně schválené. Důležité stanovisko vydává policie. „Obecně vítáme každé opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. A radarový systém takovým opatřením je,“ opakuje policejní mluvčí Dana Čírtková.

5. října 2020