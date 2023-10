Žďár chce rozšířit síť sběrných dvorů, město plánuje také dvě re-use centra

V Jihlavě otevírá Útulek věcí Kam se starými hrnci, skříní, obrazy, sportovními potřebami či hračkami? V Jihlavě mají lidé několik možností, kam tyto vysloužilé, leč stále využitelné předměty odložit. Již v dubnu 2021 bylo v Brtnické ulici, v areálu Služeb města Jihlavy, zřízeno první re-use centrum, jež mělo u veřejnosti velký úspěch. Určeno je hlavně pro drobné předměty z domácností. Na podzim 2022 rozšířila tyto služby takzvaná re-use skříň na sídlišti Březinova. Samoobslužné zařízení, vyrobené z recyklovaného materiálu, najdou zájemci mezi nákupním a zdravotním střediskem. Slouží pro podobný sortiment jako v případě re-use centra, předměty ale samozřejmě musejí být odpovídajících rozměrů, aby se do skříně vešly. V bývalých kasárnách Zatím poslední re-use zařízení, nazvané Útulek věcí, bylo otevřeno letos 16. září, a to v bývalém vojenském areálu Autopark Pístov. Jde o společný projekt města a spolku Téma dne, jenž bude Útulek věcí provozovat. „Jeho zřízení jsme iniciovali kvůli nutnému snížení množství odpadu v Jihlavě. Zároveň tímto podporujeme vznik místní cirkulární ekonomiky s cílem udržet hodnotu věcí co nejdéle v oběhu, než se stanou odpadem,“ uvedl Richard Šedivý, náměstek primátora. Útulek věcí má zhruba první měsíc sloužit jen pro příjem materiálu. Po naplnění se otevře i k výdeji. Díky většímu prostoru centrum přijímá rovněž nábytek nebo stavební materiál typu WC, umyvadla, dřevěné latě. Naopak měkký nábytek, jako jsou sedačky či matrace, z hygienických důvodů sbírat nelze. Stejně jako v případě ostatních jihlavských re-use zařízení se nepřijímají ani elektrické přístroje, a to z bezpečnostních důvodů, a oblečení, pro něž jsou ve městě vyhrazeny speciální kontejnery. (ned)