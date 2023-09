Žďárské náměstí zasypaly tuny odpadu, radnice zahájila netradiční kampaň

Třebíč: tvrdší kampaň měla svůj efekt O co největší osvětu v oblasti třídění odpadů a jejich správného odkládání se dlouhodobě snaží i třebíčská radnice. Loni v červnu vzbudila ve městě pozornost kampaň Nebuď prase. Třebíč se zaplnila billboardy s obrázky kreslíře Štěpána Mareše z nedalekých Okříšek. Na stanoviště kontejnerů byly umístěny tematické cedule a přímo na nádoby samolepky. V místech častého venčení psů město nainstalovalo tabule, nabádající majitele psích mazlíčků, aby po nich uklízeli. „Rozhodli jsme se, že uděláme tvrdší kampaň, která bude vzbuzovat emoce. Která lidem připomene, že žijeme v krásném městě s mnoha památkami. Že je hloupost dělat si tady nepořádek,“ odůvodnil tehdy starosta Třebíče Pavel Pacal. Nyní, více než rok od startu kampaně, hodnotí radnice její výsledky pozitivně. „Oproti minulým letům se situace s odpadem mimo kontejnery zlepšila, a to výrazně,“ uvedla mluvčí Třebíče Irini Martakidisová. Stále se ale podle ní najdou lidé, kteří odpad, zejména nadměrný, u kontejnerů sem tam nechají. „To se snažíme čas od času prezentovat i na sociálních sítích, abychom připomněli, co do kontejnerů patří, co ne a co je nutné odvézt na sběrné dvory, které máme v Třebíči tři,“ doplnila mluvčí. Kampaň podle ní trvá, ač billboardy už zmizely. Cedule a nálepky jsou ale na stanovištích a kontejnerech stále. To Jihlavští se v případě odpadkových košů snaží jejich přeplněnost řešit navýšením frekvence vývozu. Například v centru a na exponovaných místech se nádoby vyváží denně mimo neděle. „Jinde frekvenci zvyšujeme dle potřeby. Stejně tak upravujeme podle potřeby i frekvenci svozu nádob na separovaný odpad,“ popsala Katarína Ruschková, vedoucí jihlavského odboru životního prostředí. V případě vytváření černých skládek, a to jak u kontejnerů, tak mimo ně, je snahou odpad odvézt co nejrychleji, aby se hromady nezvětšovaly. „Pomáhá nám v tom jak hlášení černých skládek od občanů, tak kontroly strážníků,“ dodala Ruschková.