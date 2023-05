Na jihu Čech spálí odpad z Vysočiny, do šesti let mají stát tři zařízení

V Jihočeském kraji tak má vyrůst už třetí velká spalovna. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), jak je přesný název, bude poblíž Plané nad Lužnicí na Táborsku.

Společnost C-Energy Planá do ní chce investovat přibližně 2,1 miliardy korun. Doplnit by tak měla plánované ZEVO v českobudějovickém Vrátě a také v Písku, jenž jej hodlá provozovat společně se Strakonicemi.

Plánovaná kapacita zařízení na Táborsku je podle zástupců společnosti 32 až 80 tisíc tun odpadů za rok. Firma navíc podepsala memorandum o spolupráci se všemi většími obcemi vzdálenými od Plané do 50 kilometrů, a to včetně Pelhřimova a dalších měst na Vysočině nebo Votic ve Středočeském kraji.

„Inspirovali jsme se trochu v městských teplárnách ve Skandinávii. Jde o moderní kotel, který je schopný energeticky využívat odpad, pokud je míchaný s dřevním odpadem. Podíl směsného komunálního odpadu na vstupu do kotle je 50 procent, zbytek tvoří odpadní dřevo,“ vysvětluje jednatel C-Energy Planá Ivo Nejdl. S výstavbou by se mělo začít v roce 2025.

Svoz ze tří krajů

Podle Nejdla bude proudit do nového ZEVO odpad vznikající na území tří krajů. „Snažíme se nevytvářet dodatečnou logistiku, uhlíkovou stopu a chceme také uchovat stávající svozové vzdálenosti. Například odpad, který nyní směřuje do skládky v Želči, tam nedojede, skončí u nás, a tím se sníží dopravní zátěž v Plané,“ doplňuje Nejdl.

Zpracovávat hodlají třeba i odpad, který končí v Hrádku u Pacova na Vysočině. Memoranda podepsala firma rovněž se všemi většími obcemi včetně měst Tábor či Sezimovo Ústí, ale také s krajem Vysočina. Navíc tam budou vozit odpad i společnosti Rumpold či Sompo.

Nové zařízení v Plané nad Lužnicí bude nakonec větší, než firma původně zamýšlela. Plány z roku 2019 naznačovaly, že náklady na stavbu se vejdou pod jednu miliardu korun a roční kapacita zpracování odpadu bude 50 tisíc tun. V budoucnu nahradí dvojici kotlů v táborské teplárně, jež nyní spaluje hnědé uhlí, topný olej nebo hnědouhelný dehet. Pro ZEVO využije firma již existující budovy, přibude však hala pro příjem odpadu, v níž budou drtiče, dopravníky či třídiče.

Nechtějí jezdit do Budějovic

Na samém počátku plánování stejného zařízení jsou nyní v Písku, kde chce místní samospráva postavit ZEVO ve spolupráci s městem Strakonice. Vyrůst by mělo v areálu písecké teplárny a ročně by mělo zpracovat 50 tisíc tun odpadu. Podle zástupců z obou měst se myšlenka na společný projekt objevila krátce poté, co v platnost vešla novela zákona o odpadech. Ta od roku 2030 zakazuje ukládání energeticky využitelného odpadu do země.

„Důvodů pro jeho vybudování je poměrně hodně. Chtěli jsme se také vyhnout dovážení odpadu do centrálního ZEVO, které bude stát v Budějovicích, což by mimořádně zatěžovalo komunikace. Písek navíc ze tří čtvrtin vlastní teplárnu a v současné době hledáme způsob, čím nahradit zbývající uhelný kotel. Tím bychom zároveň vyřešili i zdroj tepla,“ vysvětluje místostarostka Písku Petra Trambová.

I tam bude mířit odpad z okolí. Písečtí totiž uzavřeli memorandum s několika městy v kraji, ale i z okolních regionů. „Plánujeme svoz z Milevska, Vodňan, Blatné, Týna nad Vltavou, ale také z Horažďovic v Plzeňském kraji. Dále je zapojená společnost Rumpold. Některé svozové firmy totiž mají vlastní skládky, a také ty budou muset v budoucnu řešit problém s odpady,“ dodává místostarostka.

Písek se Strakonicemi navíc získaly v uplynulých dnech štědrou finanční dotaci na vybudování zařízení ve výši 1,3 miliardy korun s tím, že celkové náklady na vybudování dosáhnou přibližně 2,8 miliardy korun.

„V podmínkách dotace od ministerstva životního prostředí je navíc uvedené, že stavbu musíme dokončit do pěti let od zahájení prací na projektu. Pokud na něm začneme pracovat ještě letos, musíme mít ZEVO hotové do roku 2028,“ říká Trambová.

Nejdále jsou zatím s plánováním v Českých Budějovicích, kde chce městská teplárna zařízení postavit v Novém Vrátě, v areálu teplárny. V současné době má za sebou řízení EIA o vlivu stavby na životní prostředí, a to s kladným výsledkem. Ročně se má v tomto ZEVO spálit až 160 tisíc tun odpadů, stavba bude stát zhruba tři miliardy korun.

„Nyní žádáme o vydání územního rozhodnutí. Zatím stále platí termín dokončení v letech 2028 nebo 2029, k čemuž nás trochu tlačí i zákon o skládkování odpadů,“ přibližuje předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král stav v krajském městě.