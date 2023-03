Spalovnu nechceme! Stavbu u Českých Budějovic kritizují i velká města v kraji

Všichni zmiňovaní zasílají připomínky k aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR). To je dokument, který plánované stavbě předchází a lokalitu ve Vrátě na okraji Českých Budějovic zařazuje do takzvané rozvojové plochy nadmístního významu. Podle kritiků to je špatně.

Aktualizaci ZÚR inicioval investor Teplárna České Budějovice, její znění navrhl kraj. Většině stěžovatelů vadí mohutnost zařízení, jehož kapacita bude 160 tisíc tun odpadků ročně. To značí podmínky pro jedinou centrální spalovnu v kraji.