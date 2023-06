Žďárskou rezidenci Veliš oživila fontána, voda může tryskat až do šesti metrů

V zadní části někdejšího secesního hotelu, kterému jeho noví majitelé před pěti lety vrátili život, vzniklo dodatečně příjemné zákoutí vybízející k posezení.

Vodotrysk s žulovou dlažbou, poskládanou do tvaru Santiniho hvězdy, před týdnem slavnostně představili spolumajitelé Veliše, Zdeněk a Vlasta Ulrichovi.

Fontánu postavili a vyzkoušeli už loni, slávu však nechali až na letošní rok. „Fontána vznikla proto, abychom měli příležitost zastavit se, sejít se s přáteli a zpomalit,“ vysvětluje Vlasta Ulrichová.

Majitele k dalšímu vylepšení místa, kudy se prochází z náměstí Republiky do Husovy ulice, přiměly ohlasy na vydařenou rekonstrukci bývalého slavného hotelu.

„Díky tomu, že jste tak vřele přijali rekonstrukci místa, které bývalo pro Žďár významné, ale pak se během desetiletí stalo smutnou připomínkou zašlé slávy Žďáru, díky tomu, že oceňujete toto místo a rádi sem přicházíte, dali jsme našemu přání průchod a vznikla fontána, kterou společně oživíme,“ zmínila při slavnosti Vlasta Ulrichová.

„Stavba fontány je stejný příběh jako rekonstrukce domu. Nestála by, kdybychom kolem sebe neměli lidi, kteří rozumí svému řemeslu,“ řekl Zdeněk Ulrich, který místo vytvořil částečně svépomocí. „Postupovali jsme malými krůčky, nezadali jsme to firmě na klíč,“ dodal.

Vodotrysk s osvětlením obklopuje žulová dlažba různých barev a tvarů. „Spoustu věcí jako třeba filtraci ještě ladíme, počítáme s provozem od 10 do 22 hodin. Umí více programů, ale běžně bude tryskat do výšky jednoho metru,“ zmínil Ulrich. Jak se ale přesvědčili účastníci úvodní slavnosti, čerpadlo umí vytlačit vodu i do výšky šesti metrů.

Zelený kout vedle parkoviště v horkém letním počasí hned ožil. Jen co fontánu opustili zpěváci dětského sboru Žďáráček a muzikanti základní umělecké školy, kteří doprovodili zahájení, obsadili místo první „vodníci“.