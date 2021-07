Oranžerie léta pustla, teď rozkvete. Návštěvníci ji uvidí příští rok

Oranžerie je nedílnou součástí zámku od druhé poloviny 19. století. V letech 1865 až 1868 ji nechal postavit tehdejší majitel světelského panství hrabě František Josef Salm-Reifferscheidt.

Zimní zahrada vyrostla na místě vybourané části severního barokního křídla. Uvnitř byla vybudována mimo jiné grotta s vodopádem a kašna.

„Jsme jediná památka na Vysočině, která oranžerii má. Jenže v posledních letech už žádnou chloubou nebyla. Byla v havarijním stavu a kvůli bezpečnosti musela být před dvěma roky pro veřejnost uzavřena,“ uvedla majitelka světelského zámku Helena Degerme.

Sklo se vysypalo, rostliny mrzly

V minulosti, kdy na zámku sídlila střední zemědělská škola, se nikdo údržbě skleníku nevěnoval. „I obyčejný nátěr se dělal naposledy před šedesáti lety,“ zmiňuje Degerme, jejíž rodina zámek vlastní od roku 2013 a postupně ho renovuje.

Výrazně poškozeny byly v oranžerii veškeré litinové konstrukce, na zem padaly skleněné výplně, kvůli čemuž pomrzla část rostlin. Některé dokonce prorůstaly vzniklými otvory. Grotta i zdi byly popraskané a nasáklé spodní vodou, omítka místy opadala či plesnivěla.

Loni na podzim začala kompletní rekonstrukce a záchrana oranžerie. „Především bylo nutné bezpečně sejmout a kompletně vyměnit všechno osklení. Kovová konstrukce byla poté opálena a opatřena novým nátěrem. Následovalo odvodnění a odvlhčení prostor skleníku a také sanace zdiva,“ popsala Blanka Sedláková, mluvčí městského úřadu, který na obnově s majiteli zámku spolupracuje.

Pěstitelé dovezli palmy i granátová jablka

Pryč musela také většina rostlin. „Odstranili jsme jich zhruba sedmdesát procent. Mnoho jich bylo napadených houbami a chorobami, další ustoupily lešení, které se v zimní zahradě stavělo,“ poznamenala Helena Degerme. „Zůstaly nám tu jen tři původní stromy,“ doplnila. Nyní už jsou veškeré stavební práce dokončeny. Skleník září novotou a postupně se zaplňuje novými rostlinami. Majitelé zámku se v tomto ohledu neobrátili na profesionály, ale místo toho oslovili několik regionálních pěstitelů subtropických rostlin. Ti se o skleník nyní starají.

Degerme si cení hlavně pomoci Petra Brože a Pavla Šimíka, kteří oranžerii zvelebují ve svém volném čase. „Už tam dodali palmy, citronovníky nebo granátová jablka a mnoho dalších rostlin,“ vypráví zámecká paní.

Ta v uplynulých dnech zároveň oslovila a vyzvala veřejnost či další soukromé pěstitele, zda by k obnově oranžerie přispěli. „Odezva je zatím fantastická,“ na dálku Helena Degerme děkuje každému, kdo svým dílem přispěl.

Zahradníci ovšem upozorňují, že do zámecké oranžerie není vhodná každá subtropická rostlina. „Potřebujeme hlavně mrazuvzdorné stálezelené keříky, palmy, citrony a jiné subtropické rostliny, popínavé kvetoucí liány, trvalky a půdopokryvné rostliny. Dle doporučení odborníků je vhodné obohatit skleník i třeba perskou akácií, pataguou, fuchsií či griseliniemi,“ vzkazují zahradníci prostřednictvím městských webových stránek.

„Přes zimu se ve skleníku netopí, tudíž jsou potřeba rostliny odolnější a opravdu mrazuvzdorné. Už nyní máme spoustu těch, které budeme muset na zimu stěhovat do vytápěných prostor,“ doplnila Helena Degerme.

Obnovená oranžerie podle ní zřejmě zůstane pro veřejnost do konce letošního roku zavřená. Čerstvě zasazené rostliny se potřebují v klidu uchytit. Až se to zdaří, opět se skleník návštěvníkům otevře. Ti do něj zatím mohou nahlédnout skrz prosklené dveře ze zámeckého nádvoří.

Obnova stála miliony korun

Na kolik obnova oranžerie vyšla, majitelka zámku přesně prozradit nechce. „Byla to částka v milionech korun,“ sdělila pouze.

Menším dílem, zhruba jedním milionem, přispěl dotační program ministerstva kultury. Zbytek uhradili majitelé zámku ze svého.

Obnovená zimní zahrada s řadou vodních prvků turistům návštěvu zámku ještě více obohatí. Ti si ho zvláště v posledních letech po rekonstrukci velice oblíbili.

Pro návštěvníky je i letos přichystáno několik prohlídkových okruhů i expozice historického evropského skla nebo historických hodin, obrazů a soch. Na nádvoří nově vznikla kavárna. Ve sklepeních je pak možné si zahrát únikové hry, k procházkám přímo vybízí zámecký park.

Velkou oblibu si získaly takzvané Zámecké noci, při nichž se návštěvníci dostanou i do jinak nepřístupných prostor. Součástí těchto netradičních prohlídek je kvíz o drobnou odměnu.

Nejbližší Zámecké noci se ve Světlé nad Sázavou konají 6. a 20. srpna vždy v 18:30 a ve 20 hodin. Následující den na místním zámku pořádají Dětské pohádkové noci (začátek vždy v 17:30 a 18:30).