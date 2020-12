Příběh chůvy z Pyšné princezny. Vyrůstala u zámku ve Světlé nad Sázavou

Přestože byla křtěná řekou Sázavou a narodila se jako Marie Pochmonová, do Pyšné princezny byla obsazena vlastně už jako slovenská herečka. V té době měla totiž za sebou pět let hraní v košickém divadle a další působení v bratislavském Slovenském Národním divadle od konce dvacátých do začátku 50. let. Z něj odešla až v důchodovém věku právě v době přípravy Pyšné princezny.