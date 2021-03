Reynkův zámek má ožít už v létě, vznikne v něm Česko-francouzské centrum

Hlavní cíl Památníku národního písemnictví (PNP) je vytvořit živé místo pro setkávání, aby i další generace poznaly atmosféru, která se s petrkovským zámečkem nedělitelně pojí.



„Petrkov byl vždy místem inspirativních rozhovorů, tvůrčí spolupráce mezi výtvarnými umělci, spisovateli, překladateli a vydavateli knih. Na tuto tradici chceme navázat a prohloubit ji,“ říká ředitel PNP Zdeněk Freisleben.

Proč zrovna Česko-francouzské centrum? Celá rodina Reynkova měla dlouhodobé a pevné vazby k Francii, vždyť manželkou Bohuslava Reynka se stala francouzská básnířka Suzanne Renaud. Na dlouholetou orientaci na frankofonní prostředí navíc navazuje i samotný Památník národního písemnictví.

„V České republice není tolik významných míst, která by tak silně ovlivnila českou kulturu a umění 20. století, jako je právě Petrkov. Dílo Bohuslava Reynka a jeho ženy neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví a je důkazem výborných česko-francouzských kulturních vztahů,“ uvedl už dříve ministr kultury Lubomír Zaorálek.

„Česko-francouzské centrum se vedle aktivit spojených s literárními, výtvarnými či hudebními projekty chce věnovat spolupráci českých a francouzských vysokoškolských vyučujících i studentů, pořádání ateliérů a workshopů, ovšem také akcí pro širší kulturní veřejnost,“ nastínila vedoucí kulturního projektu vznikajícího petrkovského pracoviště PNP Lucie Tučková.

Letní Petrkov nabídne divadlo, koncerty či výstavy

Už v letních měsících by PNP chtěl započít s tradicí setkávání Letní Petrkov, nejlépe na dvoře petrkovského stavení. „Těšit se lze na divadelní představení, koncerty či jednodenní výstavy v plenéru, literární čtení nebo seznámení s francouzskou kuchyní,“ plánuje Tučková.

Do budoucna Česko-francouzské centrum plánuje užší spolupráci s kulturními institucemi na Vysočině i třeba místními samosprávami. Petrkov je místní částí obce Lípa, přímo k zámku vede z centra Havlíčkova Brodu šest kilometrů dlouhá naučná stezka Bohuslava Reynka.

Pro Památník národního písemnictví je v tuto chvíli nejdůležitější, aby bylo zajištěno dostatečné financování petrkovského projektu. Nutné budou výdaje do obsáhlé rekonstrukce zámečku a zajištění jeho následného provozu.



„Dům potřebuje mnohé opravy, a to i zásadního charakteru,“ říká Zdeněk Freisleben.

Prvním úkolem bude odstranit vlhkost

Jednotlivé úpravy se mají udělat postupně. Do rekonstrukce objektu, zřízení Česko-francouzského centra a zajištění jeho provozu by stát dle usnesení vlády měl v příštích pěti letech vložit téměř 150 milionů korun.

V letošním roce půjde zejména o zajištění celého objektu a odstraňování vlhkosti.

„Do budoucna je v plánu důkladná úprava celého objektu a zahrady, ovšem s tím, že si zachovají svoji ‚starosvětskou‘ tvář,“ popisuje ředitel PNP.

Citlivě by se měly přeměnit i některé části hospodářských budov. V nich by měla vzniknout mimo jiné komorní koncertní a výstavní síň, rozsáhlé půdní prostory by se zase mohly změnit v ateliéry pro workshopy a výstavy.

„Cílem však je, aby dům nezůstal po několik let uzavřen, ale aby co nejdříve, i když třeba jen ve velmi omezené podobě anebo pouze v areálu zahrady, mohl uvítat návštěvníky,“ upozornil Zdeněk Freisleben.



V přechodné době po dobu rekonstrukce by se některé akce mohly odehrávat v jiných místech, například v prostorách Muzea literatury, které bude PNP v Praze nově otevírat, a Francouzského institutu, ale i v kulturních centrech na Vysočině či ve Francii.

V plném provozu a po rekonstrukci by měl petrkovský zámeček být v roce 2025.

Prodej dotáhnou do měsíce

Básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek (1892–1971) se v petrkovském zámečku narodil a žil tam s manželkou. Až do své smrti v roce 2014 v něm bydleli i jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. Nemovitost pak přešla na jejich potomky, kteří ji nabídli k prodeji.

Zámeček je památkově chráněný, k budově přiléhá park a hospodářská stavení. Součástí prodeje byly i lesy, pole a dva rybníky, celkem více než 92 tisíc metrů čtverečních plochy. Stát vše zakoupí za zhruba 18 milionů korun. Prodej by měl být dokončen v prvním čtvrtletí letošního roku.