Taxi odpad odveze starý gauč či skříň. V Pelhřimově věří, že ubude černých skládek

Lidé, kteří se budou chtít zbavit například vysloužilého gauče či skříní a nemají vlastní vůz, kterým by ho odvezli do sběrného dvora, mohou nově zavolat do Technických služeb města Pelhřimov (TsmP) a objednat si za úplatu odvoz přímo od svého domu.

Novinka má nahradit pojízdné sběrné kontejnery, které technické služby dvakrát do roka umisťovaly v ulicích města. „Tyto pojízdné sběrné dvory byly ve městě v posledních letech už méně využívané. Jejich přínos tak klesal,“ vysvětlila Zdeňka Lišková, vedoucí odpadového hospodářství TsmP, proč se rozhodli pro změnu.

Zároveň si od toho TsmP slibují snížení počtu černých skládek, které se vytvářely například na sídlištích u kontejnerů na odpad.

Nová služba umožní podle Liškové zbavit se odpadu ihned. „Ocení to především obyvatelé sídlišť, kteří nebudou muset skladovat odpad ve sklepích a čekat na termín pojízdného dvora, který byl jen dvakrát ročně,“ domnívá se.

Inspiraci pro zavedení této novinky našli pelhřimovští v jiných městech. „Osvědčilo se to v Chebu, Karlových Varech nebo v Sokolově. U nás to zavádíme jako pilotní projekt,“ uvedla.

Za jeden kus objemného odpadu 100 korun

Taxi odpad bude po Pelhřimově jezdit každý pracovní pátek v časech od 9 do 13 hodin po předem určené trase, která bude dána objednávkami občanů. Za odvoz jednoho kusu objemného odpadu zaplatí 100 korun. „Cenu jsme stanovili spíše symbolickou a příspěvek bude sloužit k částečnému pokrytí nákladů, které spočívají se svozem a likvidací odpadu,“ poznamenala Zdeňka Lišková.

Hned po zveřejnění informace se na technické služby obrátili tři lidé, kteří o službu projevili zájem. Mezi obyvateli Pelhřimova se však najdou i tací, kteří novinku kritizují. „Zrušení pojízdného sběrného dvora mi jako šťastné řešení nepřijde. Nemám přehled o jiných místech, ale v naší části města kontejnery využívané určitě byly,“ uvedla na sociálních sítích Ivana Vaňková.

Jiní by uvítali svoz v pozdějších časech. Technické služby ale o posunutí do odpoledních hodin zatím neuvažují. „Uvidíme, jaký bude zájem. Ke konci června chceme tuto novinku vyhodnotit. Ve městech, kde jsme se inspirovali, to dělají také dopoledne a slaví s tím úspěch,“ dodala Lišková.

Názor z Jihlavy: Černých skládek méně nebude

Další města na Vysočině, které MF DNES oslovila, o zavedení této služby zatím neuvažují.

Například v krajské Jihlavě si už nyní mohou zájemci u Služeb města Jihlavy odvoz objemného odpadu sami objednat. „Považuji tedy za zbytečné, aby město bylo prostředníkem při této službě. Takto má možnost si službu odvozu odpadu objednat buď u Služeb města Jihlavy, nebo jinde dle své vlastní volby,“ poznamenala vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Katarína Ruschková.

Zároveň má pochybnosti o tom, že by tato novinka mohla přispět k omezení černých skládek. „U černých skládek, které jsou v lese, evidentně původce s odvozem problém neměl. A u těch, které jsou v kontejnerových stáních, lze zase předpokládat, že nechce platit za odvoz,“ zamyslela se Ruschková.

Pomyslná zadní vrátka si nechávají otevřená ve Žďáře nad Sázavou. „U nás přistavujeme kontejnery na velkoobjemový odpad vždy na jaře a na podzim. Zároveň mohou lidé odpad odvézt do sběrného dvora. V tuto chvíli nám přijde, že to je dostačující. Ale pokud by se ukázalo, že to v Pelhřimově lidé hojně využívají, tak bychom se tomu asi nebránili. Teď to ale není na pořadu dne,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Hedvičák, který má v gesci životní prostředí a komunální služby.