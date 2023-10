Žďárská kampaň proti špatně vyhozenému odpadu má efekt, nepořádek je poloviční

Alespoň tedy někteří. Dokazují to zářijové výsledky svozů věcí, jež byly vyhozeny mimo určené nádoby. Město proto snížilo i frekvenci vyvážení. Běžná měsíční „dávka“ nepořádku sesbíraného v okolí kontejnerů a zvonů na tříděný odpad činí právě dvě tuny, které byly nedávno v kampani prezentovány na náměstí.

Z toho polovinu tvoří papír, zbytek obvykle směs různých typů velkoobjemového odpadu. Uplynulý měsíc šla ale čísla výrazně dolů.

„První výsledky jsou velmi pozitivní a ukazují na více než poloviční pokles množství odpadu mimo popelnice. Loni se za období od 1. do 26. září u popelnic nashromáždilo 1,06 tuny objemného odpadu, letos je to za stejné období 0,44 tuny. Papíru bylo v minulém roce 1,32 tuny, nyní množství pokleslo na 0,64 tuny,“ vyčíslila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Korba je příliš vysoko

Doposud se odvážel nepořádek poházený kolem nádob dvakrát do týdne. Do terénu vyráželo speciální vozidlo s pracovníky žďárské odpadové firmy AVE, neboť při standardním vyvážení kontejnerů není možné odložené věci přibírat, byť jde třeba o zrovna svážený papír. Korba těchto aut je totiž příliš vysoko a odpad do ní zaměstnanci ručně nedostanou.

Vzhledem k aktuálnímu přístupu veřejnosti ke třídění teď mohla ale radnice přistoupit ke snížení počtu svozů, a to na jednou týdně – konkrétně v pondělí. Rozdílu v množství odloženého nepořádku si hned povšimli i pracovníci AVE. „Při svozu prý měli pocit, že už před nimi někdo jel a odpad odvezl,“ popsala Sobolová.

Postoj obyvatel chválí i úředníci ze žďárského odboru komunálních služeb a vedení města. „Mám velkou radost z toho, že v našem městě žije spousta uvědomělých a slušných lidí, kterým záleží na veřejném prostoru a pořádku,“ vyjádřil se starosta Martin Mrkos.

Naopak obyvatelé, kteří nerespektují veřejný prostor a dávají odpad k popelnicím, se mohou dle radnice dočkat represí a vysokých, až padesátitisícových pokut.

Pokud lidé dokážou svůj postoj ke třídění udržet a menší množství odpadu odloženého mimo popelnice bude moci být i nadále sváženo jenom jednou týdně, uspoří město kolem 200 tisíc korun ročně. Na likvidaci nepořádku odloženého u kontejnerů dosud radnice vynakládala přibližně 400 tisíc korun za rok.

„Jen pro představu, to je částka, za niž lze pořídit dvacet laviček, pětadvacet stromů nebo udělat malé dětské hřiště,“ konstatoval nedávno Mrkos.

Ne všichni lidé jsou však k čerstvým výsledkům optimističtí. „Není na vyhodnocování zázračných dopadů téhle kampaně trochu brzy?“ okomentoval po zveřejnění čísel na městském Facebooku Michal Augustin s tím, že jde o hlubší problém a jedna „výstavka“ na náměstí to nezmění, a jistě ne v řádu týdnů.

Svoz přesunuli na pondělí

Díky podnětům od veřejnosti i na základě jednání pracovníků komunálního odboru s firmou AVE Žďár přistoupil rovněž ke změně dní, kdy se vyvážejí plasty.

„Svážíme je i nadále dvakrát týdně, ale místo dosavadního úterý bylo zvoleno pondělí, stejně jako je tomu v případě papíru. Cílem je odvézt odpad, který se nashromáždí za víkend, a město tak po víkendu uklidit,“ zdůvodnila Sobolová.

Právě po neděli bývalo totiž kolem barevných nádob nejvíce nepořádku, neboť řada lidí dělá doma ve volných dnech velký úklid. Dalším dnem pro vývoz plastů zůstává nadále pátek.

Hromada nepořádku umístěná na týden v centru Žďáru byla pouze startem dlouhodobé kampaně. Kromě toho město vylepilo samolepky na nádoby s tříděným odpadem. „Běží také spoty v Kině Vysočina a po městě putují edukační bannery. Město bude lidem téma i nadále připomínat,“ podotkla Sobolová.

Zdůraznila také základní pravidla pro odkládání odpadu. „Objemný i jiný odpad patří na sběrný dvůr. Kromě stavební suti je odložení zdarma. Funkční věci lze zase bezplatně nabídnout ve facebookové skupině ZRCity Votoč Věci,“ nabídla řešení mluvčí.

Větší kartony či krabice je třeba před uložením do kontejneru rozřezat či roztrhat, aby nezabíraly příliš místa. Řešením podle ní rozhodně není odložení u popelnice. Pokud totiž odložené kartony při dešti rozmoknou, nejde už o materiál – papír, který je možné dál recyklovat, ale o směsný odpad. „Jeho uložení je pak poměrně drahé a manipulace s ním mnohem náročnější,“ doplnil starosta.