Buchty, levná jídla. Hodně holek mělo parazity, říká česká finalistka Miss Earth

Anežka Herálecká z Luk nad Jihlavou se přihlásila do castingu na tuzemskou miss bez velkých očekávání, a přesto se jí posléze podařilo prosadit až těsně pod globální vrchol zelené soutěže krásy Miss Earth, kde skončila třináctá. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Dvacetiletá rodačka z Luk nad Jihlavou Anežka Herálecká neměla modelingové zkušenosti ani očekávání. Přesto se loni probojovala do finále Miss Earth na Filipínách, kde obsadila 13. příčku. „Díky soutěži jsem získala kontakty na celém světě, s holkami jsem ve spojení. Ale že bych chtěla jít do další soutěže, to asi ne,“ říká.