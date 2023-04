Jsem ráda, že jsem vše přežila, říká Herzigová. A zůstává stoprocentní Češkou

„Eva Herzigová bodovala na pařížském týdnu módy. Vypadala jako superhrdinka,“ zněl jeden z lednových titulků, který oslavoval váš návrat na přehlídková mola. Řada žen by určitě toužila vypadat v padesáti jako vy. Nebyl by nějaký manuál?

Víte, že jsem se po takovém manuálu před touto akcí taky sháněla? Říkala jsem si, že přehlídku pro značku Thierry Mugler už „nedám“. Já jsem totiž v roce 1991 na molech touto událostí začínala. Byla jsem takové mladé kuře, co teprve nedávno přijelo do Paříže. Už tehdy mi to dalo zabrat, protože Thierry Mugler měl rád až exhibicionistické předvádění modelek, které bylo velkou podívanou. Navíc v prvních řadách v té době seděly slavné osobnosti, třeba Anjelica Huston, Ivana Trump, Michelle Pfeiffer. Dělat pro Muglera byla čest, byl pověstný kreativitou a citem pro vysokou krejčovinu. Ale pak se rozhodl od svého řemesla vzdálit. Před rokem zemřel.

Značku převzal talentovaný návrhář Casey Cadwallader. Obklopil se dvěma režiséry, kteří kolekce reprezentovali natáčením videí. Kvůli své první „živé“ přehlídce mě oslovili už před třemi lety, ale měla jsem toho hodně a musela jsem odmítnout. Obdivuju, jakou se mnou měli výdrž a že si neřekli: „Káča jedna nafoukaná, kašleme na ni, pokud nemá čas.“ Když jsem jim pak kývla, vyděsila jsem se, že to už nezvládnu.