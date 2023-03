Modelka Kašáková promluvila o vzácné nemoci syna a lécích za milion korun

Krátce po narození syna zveřejnila Veronika Sovadina Kašáková na Instagramu příspěvek o jeho vzácné nemoci. Kvůli vrozené metabolické vadě nemůže dnes už dvouletý Matyáš přijímat žádné bílkoviny a tím pádem je jeho stravování dost náročné. Musí dodržovat velmi přísnou dietu.

„V současnosti na tuto nemoc existuje jeden lék. Pokud budeme mít zájem ho vyzkoušet, bude nás čekat testování, které ukáže, zda syn vůbec na tento lék reaguje. Pokud ano, tak jsou tu ještě další otázky. Za prvé na kolik procent a za druhé je důležité říct, že ten lék stojí skoro milion korun ročně,“ svěřila se modelka v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Pak bychom se s manželem obrátili na pojišťovnu. Ale co jsem slyšela, ne vždy to rádi hradí. Momentálně chceme hlavně vědět, jak by syn na léčbu vůbec zareagoval a pak to budeme řešit dál,“ říká finalistka soutěže Česká Miss 2014, která se svým bratrem Karlem Kašákem vyrůstala v dětském domově.

„O Matyáška je výborně postaráno, stravu mu maximálně hlídám. Jsem v tom velmi přísná. Je to úplně normální chlapeček, se kterým šijí všichni čerti. Bude mít plnohodnotný život, o to se postaráme my, jeho rodina,“ říká Kašáková.

Modelka by ráda apelovala na to, aby lidé přemýšleli nad tím, že není dobré nabízet všem dětem automaticky čokoládu, křupky, bonbóny a různé sladkosti. „I když to samozřejmě myslíte dobře, ne každé dítě tyto věci může jíst,“ vysvětluje.

O dalším potomkovi momentálně s manželem Milanem Sovadinou neuvažují. „Mám pocit, že od narození syna jsem se ještě pořádně nevyspala. Neumím si teď představit do toho všeho doma ještě miminko. Zní to blbě, ale z praktických důvodů tedy nyní ne. Jestli bude někdy sourozenec, tak bude. Nebráníme se tomu, ale zatím neplánujeme,“ dodává.