Jihlava chce hornický skanzen u Šacberku, odpůrci se bojí narušení přírody

Myšlenka skanzenu u Rančířova vzala za své Projekt hornického skanzenu coby první turistům přístupné autentické upomínky slavné etapy jihlavského středověkého dolování stříbra vznikl už před více než dvaceti lety. Tehdy měl mít podobu hornického skanzenu v lokalitě Ráj – tedy ve staré hornické lokalitě u Rančířova jižně od Jihlavy. „Projekt byl tehdy odsouhlasen zastupitelstvem, mělo to celé stát 70 milionů korun. Jenže to rychle skončilo, protože jsme to sice chtěli udělat ve stylu 16. století, ale radniční developeři tam v návaznosti chtěli postavit několikapatrový hotel. Takže jsme hodili zpátečku a vycouvali z toho. Obec Rančířov navíc na záměr odmítla dát potřebných pět hektarů lesa, které k tomu patřily, a tím to skončilo,“ připomněl geolog Zdeněk Laštovička, bývalý jihlavský místostarosta a prorektor jihlavské vysoké školy. Tehdy se vlna aktivit jihlavské politické reprezentace v souvislosti s hornickou minulostí města vzedmula v reakci na rok 1999, kdy uplynulo kulatých 750 let od vzniku tzv. Jihlavského horního práva. V onom roce se také uskutečnil první obnovený havířský průvod, vznikla hornická expozice v muzeu, uskutečnila se mezinárodní konference o jihlavském dolování stříbra a vyšla tematická poštovní známka. „Dnes jinde v Jihlavě než právě na tomto místě pod Šacberkem na vznik skanzenu není šance, protože všechna ostatní stará jihlavská hornická díla už jsou zlikvidovaná, zplanýrovaná, zastavěná, nebo mimo území města,“ podotkl Zdeněk Laštovička, který se jihlavským dolováním celoživotně odborně zabývá. Stříbrné dolování v Jihlavě začalo v první polovině 13. století a bylo příčinou následného vlastního založení Jihlavy coby královského horního města.