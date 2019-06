Jihlava proslulá těžbou stříbra nemá hornickou památku. Má se to změnit

Uvolněný zastupitel Martin Laštovička (KDU-ČSL) by do pěti let veřejnosti rád zpřístupnil štolu vedoucí ke sto metrů hluboké šachtě Nejsvětější Trojice. Chtěl by tam ukázat repliky středověkých důlních strojů na zpracování stříbrné rudy.

„Je tak trochu ostuda, že Jihlava, významné středověké horní město, nemá ve svém nejbližším okolí žádnou zpřístupněnou hornickou památku. Přitom to je velký turistický potenciál pro celé město,“ domnívá se Laštovička.

Na začátku tohoto tisíciletí se vedly debaty o vybudování velkolepého hornického skanzenu v lokalitě Ráj. Z těchto vizí nakonec sešlo, a tak Jihlava kromě naučné hornické stezky na Šacberku a šachty s replikou středověkého vrátku na Rounku nemá nic, co by názorně dokumentovalo středověkou stříbrnou horečku v Jihlavě.



„Chceme oživení této stezky dělat v postupných krůčcích, a proto raději nechci nic zakřiknout,“ obává se Martin Laštovička.

Lidé by prošli štolou a na jejím konci by nahlédli do šachty

Záměrem je na vrchu Rudný odkrýt takzvanou dědičnou štolu, kterou odtékala vyčerpaná důlní voda z šachty. A otevřít ji pro veřejnost. Lidé by prošli štolou a na jejím konci by měli možnost nahlédnout do šachty Nejsvětější Trojice, která bude nasvícená. Vedle štoly by měl vzniknout rybníček a zázemí pro repliky středověkých důlních strojů, jež bude pohánět voda právě z tohoto vodního zdroje.

Jihlavské zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo uvolnění 350 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k vybudování této malé vodní nádrže. Na samotnou realizaci projektu chce město žádat dotaci.

Podle náměstka primátorky Petra Laštovičky (ODS) má lokalita vysoký potenciál pro turistický ruch. „Zároveň je to místo, které je nyní významně postižené kůrovcovou kalamitou. Chceme uskutečnit postupné kroky, abychom oblast oživovali i v tom nepříjemném období, kdy se bude les obnovovat,“ poznamenal.

K vybudování rybníčku by bylo využito dvou vývěrů důlní vody. „Ty chceme přehradit a udělat rybník. Z něj povede přívodní žlab k funkčním replikám středověkých strojů, které budou touto vodou poháněny,“ popisuje vizi Jan Šustr, vedoucí oddělení správy jihlavského podzemí.

Stroje budou demonstrovat zpracování stříbrné rudy. „Bude tam oběžné kolo na drtiče rudy, pak voda půjde do promývacích žlabů a pražicích jam. Voda se následně bude vracet zpět do vodoteče a mokřadů, které jsou pod cestou. Součástí bude i tavicí pec,“ dodal Šustr.

Rozhledna dál zůstane torzem, nové plány se jí netýkají

Podle Martina Laštovičky bude rybník sloužit k zatraktivnění šachty Nejsvětější Trojice. „Na této naučné stezce je tato šachta klenotem. Přitáhlo by to hodně návštěvníků,“ vysvětloval zastupitelům Laštovička. Výhodou je podle něj i dostupnost lokality pro širokou veřejnost prostřednictvím MHD.

Šachta Nejsvětější Trojice je přibližně sto metrů hluboká a patří k nejhlubším na Jihlavsku. Důlní činnost tam probíhala převážně v první etapě dolování, od 13. století do začátku husitských válek. Byla součástí velkého kutiště, které sledovalo žílu ve směru východ-západ o délce 400 metrů.

Celkem je po celé ploše vrchu Rudný přibližně 180 terénních pozůstatků po historické těžbě stříbra.

Vrch Rudný, jemuž se mezi lidmi říká spíše Šacberk, je vyhledávaným cílem vycházek a sportovního vyžití. Nyní je na jedné straně kopce vyhledávaný lyžařský ski areál, na druhé straně je začátek hornické stezky.

A na samém vrcholu kopce v minulosti stávala rozhledna. Ta však v roce 1940 vyhořela a zbylo po ní jenom torzo. Už dlouhé roky politici říkají, že by o obnovu rozhledny stáli. Do stavby se ale nikdo nežene. A to ani současné vedení jihlavské radnice.

„Bylo by hezké mít tam rozhlednu. Líbilo by se mi to. Ale otázkou jsou finance. Momentálně na rozhlednu peníze v rozpočtu nemáme,“ konstatoval náměstek primátorky Petr Laštovička.

Jihlava si při Havíření připomněla dávnou slávu těžby stříbra: