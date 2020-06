Po císařské silnici na Hosově u Jihlavy se bude jezdit na kole i bruslích

Díky tomu, že město pozemek staré cesty získalo, na něm bude moci časem vytvořit trasu pro cyklisty a pěší směrem od Hosova ke křižovatce Bradlo a výhledově ji napojit třeba směrem na Telč.

Pozemek město získalo převodem od ministerstva obrany. „Armáda ten pozemek držela jako strategickou cestu od padesátých či šedesátých let k přesunu techniky od vojenské posádky ve městě v případě nějakého konfliktu,“ naznačil vedoucí majetkového odboru magistrátu Petr Štěpán.

Pozemek nepoužívané zarostlé cesty o výměře téměř pět tisíc metrů čtverečních sahá od okraje Hosova až na hráz rybníka, zvaného Pod Kopcem. Od rybníka pak dodnes dochovaná stará císařská silnice vede po okraji lesa na západ až k výpadovce II/602, kterou přetíná. A pokračuje za ní dál lesem až ke zmíněné křižovatce Bradlo. Část od rybníka k Bradlu je však už nyní ve vlastnictví města Jihlavy.

V budoucnu po investicích do úprav povrchu bude tato cesta napojením například na nyní budovanou cyklostezku s názvem Kaštanová alej pod Hosovem či na stezku z Hosova na Vysokou.

Kaštanová alej využívá části stejné staré cesty, jež vede víceméně souběžně s nynější výpadovkou z Jihlavy na Pelhřimov. V krajském městě bude cyklostezka Kaštanová alej pokračovat do údolí Koželužského potoka na Skalku, kde se napojí na cyklostezku na Pístov. Cyklostezka zčásti získá asfaltový povrch.

„Nyní děláme asi kilometrový úsek cyklostezky Kaštanová alej od asfaltové cesty až po křížení na Hosov. Tam prozatím v této fázi skončíme,“ řekla Mirka Kostrhounová, která je koordinátorem Jihlavy pro městské komunikace.

V Mlýnské ulici se stavět zatím nebude

Investice do dalších částí zmiňovaných cyklostezek se podle ní pro nejbližší dva roky zatím neplánují. „Do budoucna by bylo dobré tyto cesty propojit na Hodice, Třešť, Telč, ale to je dlouhodobá vize, může to být za deset i dvacet let,“ naznačila Kostrhounová.

Investicemi do cyklostezek zahýbala koronavirová krize. To se týká například plánovaného komplikovaného budování cyklostezky podél řeky Jihlavy u Mlýnské ulice, kde se v minulosti plánovalo její vedení nábřežím u areálu firmy Plastikov na rampě nad řekou.

„Cyklostezka u Plastikovu je odložená na příští rok kvůli úsporám v rozpočtu po koronaviru,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Vleklý spor se vyřešil, pozemek koupila obec

Mezitím se naopak zřejmě vyřešil jiný vleklý a barvitý spor v souvislosti s cyklostezkou, a to podél řeky Jihlavy v úseku Bradlo u Velkého Beranova – Luka nad Jihlavou (jde o jiné Bradlo než v úvodu článku). Ta totiž vlivem spletitého vývoje svého vzniku vede zčásti přes pozemky, které donedávna patřily soukromému vlastníkovi Rostislavu Prokešovi z Bradla. A ten se provozu přes své pozemky opakovaně radikálně bránil například tím, že na stezku navezl zeminu, zahradil ji balvany či na ní kácel stromy.

V květnu se však obec Velký Beranov s Prokešem dohodla a všechny dotčené pozemky od něj odkoupila. „Prodal jsem obci všechny pozemky, přes které cyklostezka vede. Už s tím nemám nic společného,“ řekl Prokeš. Původně byla ve hře i výměna Prokešových pozemků ve skalnatých svazích za jiné. Tam nedošlo mezi majitelem a obcí k dohodě.

Další zvažovanou variantou řešení problému byl malý „obchvat“ kolem Prokešových pozemků. „Jenže jsme zjistili, že tato varianta by obec vyšla dráž, než když ty pozemky od vlastníka koupíme,“ řekl starosta Velkého Beranova Milan Pulicar. Obec pozemky odkoupila za 425 tisíc korun. „Obec jako nový vlastník těch pozemků cestu blokovat nebude. Doufáme, že se někdo nerozhodne následovat příkladu pana Prokeše,“ dodal.