Celá Vysočina se zbarví do oranžova, covid komplikuje i činnost nemocnice

Veškerý personál oddělení a pacienti musí podstoupit testování. Pokud jde o zaměstnance, jedná se o 70 lidí včetně lékařů, sester, ošetřovatelů a pomocného personálu.

„Na testech byly již dvě třetiny z nich a čekáme na výsledky. Zbývající část půjde na testy v pátek,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Pro chod celého oddělení platí zvláštní opatření. Takřka celé je odříznuté od zbytku nemocnice.

„Na oddělení se zrušily veškeré plánované výkony, které bylo možno odložit. Pacientům byla zrušena i rehabilitace. Personál nosí více ochranných pomůcek než jenom roušky. Zaměstnanci nenavštěvují jiná oddělení v nemocnici, nechodí do jídelny, ale jídlo se jim vozí přímo na oddělení,“ popsala některá opatření mluvčí Zachrlová. Podle ní je péče o pacienty zajištěna a není ohrožena ani akutní péče.

S onemocněním covid-19 měla problémy jihlavská nemocnice již v minulém týdnu, kdy musela být na několik dní uzavřena protialkoholní záchytná stanice. Nákaza se tam projevila u tří z pěti zaměstnanců.

Ve čtvrtek hygienici zaznamenali celkem 157 nových případů. Nejvíce jich bylo na Jihlavsku – 49. Dva lidé s koronavirem zemřeli. Do 30. září se na Vysočině objevilo celkem 2 761 osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid19. Za posledních 14 dní jde o nárůst o 1 456 osob a za posledních sedm dní o 867 osob. Kraj Vysočina tak podle krajských hygieniků patří k nejpostiženějším regionům v rámci České republiky.

„Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných a tím i zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech,“ uvádějí krajští hygienici ve svém nejnovějším nařízení.

„Je třeba si přiznat, že jsme na počátku komunitního přenosu,“ dodal krajský hygienik Jiří Kos.

Střední školy se uzavřou v celém Kraji Vysočina

Zatímco na jaře byli hygienici schopni vytrasovat původce nákazy v daném ohnisku, nyní to je velmi těžké. „Ohniska mají zpravidla rodinný charakter. Obtížně hledáme prvopočátek, toho jak já říkám Adama,“ poznamenal Kos.

Pro zmírnění šíření koronaviru a zabezpečení fungování zdravotnického systému vláda ve středu schválila zavedení nouzového stavu, který bude platit od pondělí 5. října. Hygienik Jiří Kos věří, že se s platností nových opatření šíření viru zpomalí.

Mezi některá z opatření patří například čtrnáctidenní uzavření středních a vysokých škol a přechod na distanční výuku v okresech, které na takzvaném koronavirovém semaforu svítí oranžově a červeně.

Na Vysočině k takovým patří Třebíčsko, Žďársko a Havlíčkobrodsko. Ale Jihlavsko a Pelhřimovsko byly dosud zelené. To by se ale podle krajského hygienika mělo změnit. Do oranžové barvy by se měla zabarvit celá Vysočina. „Je to návrh, který jsme posílali na ministerstvo zdravotnictví,“ konstatoval Kos.

V souvislosti s tím vydali ve čtvrtek krajští hygienici nové nařízení, ve kterém s účinností od 5. do 18. října nařizují omezení provozu vysokých, středních a vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol v celém Kraji Vysočina. Zakazují v nich osobní účast žáků na výuce. Studentům tak začne distanční výuka.

Výjimkou je praktické vyučování a praktická příprava. Navštěvovat školu bude umožněno také žákům na nižším stupni víceletých gymnázií.

Nařízení krajských hygieniků se dotýká i omezení provozu středisek volného času, jako jsou domy dětí a mládeže, které rovněž spočívá v zákazu osobní přítomnost dětí a studentů.