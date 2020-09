Část rodičů odmítá ve školách roušky, v karanténě je na Vysočině třicet tříd

Podle údajů hygieniků jsou kvůli nákaze covidu-19 doma děti z necelých dvou desítek tříd základních škol, pěti tříd středních škol, tří tříd mateřských škol a dokonce dvě školky celé. Plošné uzavření vzdělávacích zařízení ale zatím v plánu není.

„Věříme, že se brzy projeví povinné nošení roušek na středních školách a druhých stupních základních škol. Díky tomu nebude nutné při výskytu pozitivního případu posílat do karantény celé třídy či školní kolektivy a výuka zůstane zachována,“ uvedl Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Kvůli sedmi nakaženým učitelům se v karanténě ocitl například celý druhý stupeň a jedna čtvrtá třída jihlavské Základní školy Evžena Rošického. V souhrnu to znamená asi 470 žáků.

„Pro děti platí karanténa i mimo školu,“ upozornil ředitel zařízení František Svoboda s tím, že karanténa byla nařízena z preventivních důvodů. S opětovným nástupem žáků do lavic se počítá 29. září.

Kvůli pedagogovi s pozitivním testem musí být doma i děti a učitelé z druhého stupně ZŠ Hálkova v Humpolci. Omezení se vztahuje zatím na pondělí a úterý. Zaměstnanci, kteří se s nakaženým setkali, podstoupili testy.

„Pokud by se ukázalo, že pozitivních učitelů je více, začne od úterý distanční výuka. Pokud budou testy negativní, mohou učitelé nastoupit do práce, protože pozitivní pracovník není již devět dní ve škole,“ informoval ředitel humpolecké školy Tomáš Jůzl s tím, že první stupeň, školní jídelna i družina fungují bez omezení.

Nechte si děti doma, vyzývá žďárská škola rodiče

Také v zámecké pobočce ZŠ Švermova ve Žďáře nad Sázavou, kde jsou pouze třídy prvního stupně, se na výsledky testů ještě čeká. Covid-19 se tam objevil u jedné z pedagožek. V karanténě jsou nyní všechny její kolegyně. Ty, stejně jako někteří žáci, procházejí testováním.

Školáci tak mají až do středy ředitelské volno, ve čtvrtek a pátek bude škola zajišťovat pouze dopolední výuku s pomocí asistentek pedagoga z domovské ZŠ Švermova. Třídy budou muset být pravděpodobně rozděleny a přeorganizovány.



Vedení školy proto rodiče prosí, aby děti, je-li to možné, nechali do konce týdne doma. „Podle toho, jak dopadnou testy, uvidíme, jak budeme dál postupovat, a zda se nám povede výuku personálně pokrýt,“ konstatoval ředitel školy Jaroslav Ptáček.

Ač většina rodičů se školou spolupracuje a respektuje nařízená opatření, najde se podle něj i nemálo těch, kteří proti nim brojí.

„Někteří rodiče bohužel odmítají, aby jejich potomek nosil roušku. A výjimkou nejsou ani ti, kteří nechtějí, aby dítě bylo otestováno, byť přišlo do kontaktu s nakaženým,“ popsal situaci Ptáček.

Zvláště rizikové začínají být domovy mládeže

Podle Jany Fialové, krajské radní pro oblast školství, se situaci daří držet v rámci možností pod kontrolou i na středních školách.

„Co se týče těch, jež jsou zřizované krajem, tak kompletně uzavřena nemusela být zatím žádná. Jedná se jen o třídy či kolektivy. Obecně ale příliš optimistická nejsem. Onemocní-li nám polovina personálu, nebude mít kdo učit. A obzvláště u některých praktických oborů by byla výuka na dálku hodně problematická,“ okomentovala Fialová.

Dodala také, že přibývá případů v dětských domovech. „A zajistit izolaci nemocných v těchto zařízeních je velmi složité. Snažíme se vycházet domovům vstříc a poskytnout jim alespoň dost ochranných prostředků,“ dodala radní.

Právě omezení návštěv doporučila domovům po svém pondělním zasedání i bezpečnostní rada kraje. Doporučení se týká také sociálních a zdravotních zařízení.



Vyhodnocení vzorků vázne, kraj hledá laboratoře

Na základě požadavku Domova seniorů Humpolec, kde koronavirem onemocnělo 19 pracovníků a 26 klientů, z nichž sedm následně zemřelo, byla prodloužena asistence armády, jež pomáhá se zajištěním provozu, a to do 25. září.

Vysočina stále hledá další kapacity laboratoří pro vyhodnocení odebraných vzorků. „Odebíráme poměrně velké množství testů, přes 700 denně, ale nejsme schopni je všechny zpracovat,“ sdělil hejtman Jiří Běhounek s tím, že na pondělním jednání se diskutovalo i o využití kapacit vysokých škol a akademie věd.

Bude-li nemocných s covidem-19 přibývat, hrozí podle hejtmana u některých okresů na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví přechod do oranžové barvy. To by znamenalo zvýšení rizika nákazy z prvního na druhý stupeň. Aktuálně se to týká hlavně Havlíčkobrodska.