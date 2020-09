V humpoleckém domově je jen šest zdravých zaměstnanců, pomáhají vojáci

Před devátou hodinou ráno do Humpolce dorazilo dvanáct vojáků ze 42. mechanizovaného praporu Tábor a tři vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.



Táborští vojáci budou zajišťovat pomocné práce pod odborným dohledem personálu. Specialisté z Liberce budou mít zase na starosti odborné dekontaminační práce.

„Vojáci budou v domově vypomáhat předběžně do 23. září,“ uvedla Magdalena Dvořáková z tiskového odboru Generálního štábu Armády České republiky (AČR).

Vojáci by se už dnes odpoledne měli pustit přímo do práce. „O tom, co konkrétně budeme dělat, se teprve budeme domlouvat s vrchní a staniční sestrou. Měly by to být pomocné práce, fyzicky náročnější, ale jsme připraveni na všechno,“ uvedl rotný, který si nepřál uvést své jméno.

Nasazení z Jihlavy si zopakuje jen jeden voják

Vojáci ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře na Vysočině už jednou byli nasazeni v podobném zařízení, a to v Alzheimercentru Jihlava. Tato skupina v Humpolci je ale složená z nových vojáků.

Pouze jeden z nich má zkušenost z alzheimercentra. Opětovně se zapojit do podobné mise se rozhodl dobrovolně. „Už jsem věděl, co mě čeká. Zkušenosti jsem chtěl znovu uplatnit,“ vysvětlil svobodník Richard Jenka.

Nejnáročnější bylo podle něj dodržování přísné hygieny v ochranných oblecích. „Člověku to přece jenom není příjemné pořád se převlékat. Jinak žádná práce, kterou jsme dělali, mě nepřekvapila. Pomáhali jsme s přenosem těžkého materiálu, převlékali postele, krmili klienty,“ řekl k náplni práce, kterou si v Humpolci po několika týdnech znovu zopakuje.

Pomoc nabídla i Břevnice, která trpěla v březnu

Domov pro seniory v Humpolci si nyní vytváří databázi dobrovolníků, kteří by v případě potřeby mohli pomoci s péčí o klienty. Zatím se řediteli Petru Vaňkovi přihlásilo asi 20 lidí. Pomoc nabídla i ředitelka domova pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu, který koronavirus stejným způsobem zasáhl už v březnu.

„Nabídla mi čtyři své zaměstnance, kteří nám mohou pomoci. To je neocenitelná pomoc. A také samozřejmě díky armádě jsme nyní schopni zajistit fungování domova,“ uvedl Vaněk.

Humpolecký domov pro seniory má dvě samostatné budovy. Koronavirus se rozšířil v objektu v Lužické ulici nejprve jen v jednom ze dvou oddělení s 39 klienty. Pozitivně bylo testováno 23 klientů a 19 zaměstnanců. Pět klientů je nyní v nemocnici, jedna seniorka zemřela.

Druhé oddělení s 35 klienty budou hygienici teprve testovat. Zatím tam onemocněla jedna jeho pracovnice. Výsledky očekávají nejpozději ve čtvrtek.