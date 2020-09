Z premianta na chvost. Pelhřimovsko má největší podíl nakažených covidem

Podle přepočtu počtu nemocných na 100 tisíc obyvatel je na Pelhřimovsku aktuálně 222,68 pozitivních případů. Až za ním je Uherskohradišťsko i Praha.

„Statistika trochu pokulhává za aktuálním stavem. Musíme brát v úvahu i to, že na Pelhřimovsku žije nejméně obyvatel z Vysočiny. Když se podíváme do dlouhodobé statistiky, tak jsou jednotlivé okresy v kraji v počtu případů nákazy prakticky vyrovnané. Jinak sledujeme celorepublikový trend,“ interpretuje data statistiků krajský hygienik Jiří Kos.



Podle něj nejsou na Vysočině žádná nová ohniska nemoci. „Ta v Humpolci, Třebíči a Chotěboři jsou prakticky dořešená a pod kontrolou. To, co se teď ukazuje, je nahodilý rozsev, kdy se nemoc přenáší mezi rodinnými příslušníky,“ vysvětluje.

Ke konci uplynulého týdne bylo na Vysočině z karanténních důvodů uzavřeno téměř 40 tříd základních a středních škol. Hrozilo, že opakované testování všech dětí by zahltilo systém.

Covid-19 mezi zdravotníky na Vysočině Lékaři (včetně zubařů):

Celkový počet nakažených: 25

Aktuální případy: 15 Sesterská povolání: Celkový počet nakažených: 81

Aktuální případy: 42 Ostatní zdravotničtí pracovníci: Celkový počet nakažených: 53

Aktuální případy: 39 Celkem: Celkový počet nakažených: 159

Aktuální případy: 96 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (čísla k 26. 9. 2020)

„Situace se hodně zlepšila novým pojetím karantény a algoritmy testování. To je dobré hlavně u škol, protože tam by hrozila spirála karantén,“ dodává Kos.

Nemoc covid-19 se nevyhýbá ani lékařům a zdravotníkům. Ústav zdravotnických informací a statistiky sestavil k 26. září přehled, podle něhož se na Vysočině s koronavirem aktuálně léčí 96 zdravotníků včetně lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu. Celkově v kraji od začátku epidemie onemocnělo již 159 pracovníků ve zdravotnictví.

Na Vysočině byl problém hlavně v domovech pro seniory, například v Humpolci nebo jihlavském Alzheimercentru, kde dokonce vypomáhala se zajištěním péče armáda.



Například Nemocnice Jihlava musela kvůli nákaze v minulém týdnu uzavřít protialkoholní záchytnou stanici, kde onemocněli tři zaměstnanci. Aktuálně má nemocnice pozitivních jedenáct svých zaměstnanců a dalších třicet lidí je v karanténě.

„Zatím to nenarušuje chod nemocnice. Problém by asi nastal, kdyby nemocných zaměstnanců přibylo a ještě by se zavřely školy a školky,“ poznamenala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

V jihlavské nemocnici bylo k úternímu ránu hospitalizováno 17 pacientů s nemocí covid-19. Šest z nich je na oddělení JIP a ARO, zbývajících 11 na infekčním oddělení.

Nová mimořádná opatření nehodlá krajská hygienická stanice vydávat. „Není žádný akutní důvod, abychom k vlastním opatřením sahali,“ podotýká Jiří Kos.