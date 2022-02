Zahrádky jsou pryč. V lokalitě Na Nebi vznikne parkoviště a parcely

Ještě před dvěma roky tam čile hospodařili zahrádkáři. Jako zahrádkářská kolonie tato plocha přímo naproti městskému domovu pro seniory v Reynkově ulici sloužila po desítky let. Do doby, než vedení města oprášilo plány na zastavění lokality.

Dnes už je plocha prázdná, zahradní domky zbourané, pozemky právně ošetřené. Zahrádkáři odešli a vedení města nic nebrání v úmyslu začít zde připravovat pozemky pro budoucí výstavbu.

Mnohých úprav místo dozná už letos, ke konci roku by se pozemky mohly prodávat.

Vedení města představilo plán, jak bude toto území řešené. Oproti původním záměrům tam dochází k celé řadě změn a úprav. Vyplývá to z plánu, který je součástí zadání zpracování regulačního plánu, jímž se má lokalita řídit.

Jako první začne vznikat parkoviště. To bude umístěné až v koncové části Reynkovy ulice, u severovýchodního obchvatu. Nepůjde však o obyčejný obdélník. Parkoviště má mít tvar oválu, přičemž se má parkovat po jeho vnějším obvodu i uvnitř. Asfalt bude doplněn o zeleň a stromy. „Počítáme s tím, že parkoviště bude mít 55 míst, bude opatřeno závorou, bude monitorováno kamerovým systémem, bude oploceno a bude sloužit výhradně pro obyvatele sídliště Výšina,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Pronájem jednotlivých míst

I když o tom zatím nebylo definitivně rozhodnuto, vedení města se kloní k režimu provozu, který je už roky nastaven ve spodním patře parkovacího domu v Husově ulici. Znamená to, že by jednotlivá místa město pronajímalo, zájemci by o každé soutěžili zvlášť, přičemž by rozhodovala nejvyšší cena nájmu. Nikdo jiný by dané místo využívat nesměl.

Výrazně se rovněž proměnila podoba budoucího sousedního sídliště. To by oproti původním předpokladům měly tvořit pouze řadové domky. V lokalitě by jich mělo být celkem sedmadvacet.

Sídlištěm by neměla vést dříve plánovaná okružní ulice. Naopak dvě řady domů by měly stát přímo podél Reynkovy ulice, uvnitř sídliště by pak mělo být místo na třetí a čtvrtou řadu. Jedna bude zatočená a zdejší pozemky budou o něco větší.

Regulační plán určí materiál i barvy staveb

Kdo zde bude mít zájem stavět, bude se muset řídit striktním regulačním plánem. „Je to v novodobé historii města vůbec poprvé, kdy něco takového budeme uplatňovat,“ podotkl Honzárek.

Regulační plán stavebníkům podrobně určí, jak mohou stavět, z jakých materiálů a jaké barvy mohou použít nebo jak mají jejich domy, ploty i zahrady vypadat. Diskuse či odchylky od nastavených pravidel nebudou možné.

„Plán to bude závazný pro všechny stavebníky a přesně určí parametry jednotlivých staveb. Chceme, aby zde vznikla ucelená lokalita s jednotným vzhledem domů. Regulační plán na základě schválených podkladů vypracuje architekt,“ pravil Honzárek.

Podle představ vedení města by Na Nebi měly růst moderní řadové domy s garážemi i s terasami. „Půjde o velmi kvalitní a moderní bydlení,“ říká Libor Honzárek. Využití teras se přímo nabízí zvláště kvůli sklonu pozemků směrem ke koupališti.

„Je to první vlaštovka a já věřím, že i cesta do budoucna. Je třeba dát lidem pro výstavbu nějaké mantinely, aby podobně sjednocených míst v Brodě bylo víc. Přijde mi to mnohem lepší a hezčí než živelná výstavba například na Žižkově, kde je každý dům jiný,“ vyjádřil se pirátský zastupitel Jan Kerber.

Kdo nabídne nejvíc, vyhraje

Regulační plán by měl být hotov do léta. A už během podzimních či zimních měsíců chce radnice zahájit prodej parcel. Jakou formou to bude, zatím není jasné. V Brodě bývá obvyklá takzvaná obálková metoda, kdy zájemci do obálky uvedou nabízenou částku. Zvítězí ten, kdo nabídne nejvíc.

„Zároveň budeme více než kdy jindy dbát na to, aby parcely koupili jednotlivci či fyzické osoby, aby pozemek kupovali pro sebe, a ne třeba pro děti s tím, že začnou stavět za pár let. Chceme, aby byly všechny domy postaveny co nejrychleji,“ zdůraznil Zbyněk Stejskal, další z brodských místostarostů.