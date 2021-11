Brodská lokalita Na Nebi se začne měnit, stavebníky ohlídá regulační plán

Po mnoho desítek let se na prostranství v Reynkově ulici před domem pro seniory nacházela zahrádkářská kolonie. I když v těchto místech po velice dlouhou dobu vedení města počítalo s výstavbou, nechávalo zahrádkáře roky hospodařit. Až loni vypovědělo nájemníkům smlouvy a ti museli na podzim odejít.



„Od počátku letošního roku jsou pozemky právně i vlastnicky ‚čisté‘. Odstraněny byly stavby, jež nájemníci na zahrádkách nechali. Celá lokalita je v tuto chvíli připravena k nové výstavbě,“ informoval místostarosta Libor Honzárek.

Část zahrádek se promění ve velké parkoviště. Bude se jednat o oblast nejblíže obchvatu. Na oplocené a uzavřené ploše by mělo vzniknout přibližně šest desítek parkovacích míst. Určená budou nejspíš pro obyvatele sídliště Výšina.

„Zvažujeme, že půjde o místa určená k rezervaci či dlouhodobému pronájmu. Lidé si jejich užívání nejspíš předplatí podobně, jako funguje například spodní patro parkovacího domu v Husově ulici,“ zmínil Honzárek. „Slibujeme si od toho, že to trochu uleví automobily přetíženému sídlišti,“ dodal.

Podobu sídliště jasně určí regulační plán

Zbytek plochy bude tvořit sídliště. Pro něj nyní vedení města nechalo vypracovat podrobnou architektonickou studii. Ta bude základním podkladem pro budoucí regulační plán. „Ještě nikdy jsme ho nepoužili, bude to premiéra,“ podotkl místostarosta.

Regulační plán jasně určí podobu celého sídliště. Zájemcům o pozemky podrobně nalinkuje, jak mají jejich domy vypadat, bude do detailů řešit jejich uspořádání, ale třeba i barevnost fasád. Konečnou verzi regulačního plánu bude v příštím roce schvalovat zastupitelstvo.



„Až dosud jsme uplatňovali pouze takzvaný územní plán. Jenže například na novém sídlišti Rozkoš na něj někteří stavitelé nebrali ohled a uplatňovali výjimky. Těžko se s nimi pak jednalo. V případě regulačního plánu už to možné nebude, ten bude velice striktní a závazný,“ konstatoval Honzárek.

Radnice chce, aby sídliště Na Nebi mělo ucelenou a jednotnou podobu. Neměly by tu vznikat žádné architektonické výstřelky, jeden dům vedle druhého by měly být velice podobné. „Stavitelé zde budou mít jistotu, že jim soused na vedlejším pozemku nepostaví nic, co by se tam nehodilo,“ zdůraznil brodský místostarosta.

Už nyní je jasné, že na základě představ o jednotném sídlišti radnice opustila některé myšlenky, jež prezentovala v minulosti. Na Nebi by třeba neměly být žádné samostatně stojící rodinné domy. Veškerá výstavba zde má být řešena domky řadovými. Podle Honzárka proto, že jsou cenově dostupnější. V lokalitě mají být tři základní typy řadovek.

Prodej stavebních parcel by mohl začít za rok

Celkem má Na Nebi vyrůst 27 nových domů. Část bude situována u dnešní Reynkovy ulice, většina jich ale bude umístěna podél nové silnice ve tvaru písmene U.

Každý dům bude mít svůj pozemek se zahradou. Dle požadavků radnice budou muset být všechny zahrady přístupné ze zadní části pozemku. Znamená to mimo jiné, že u parcel nad koupalištěm nemohou vzniknout vysoké terasy a že za nimi musí zbýt místo na přístupovou cestu.

Kdy se stavební pozemky začnou prodávat a jak vysoko bude vyvolávací cena, dosud není zcela jasné. Libor Honzárek to nesměle odhaduje nejdříve na závěr příštího roku, případně na začátek roku 2023.



„Nejprve vybudujeme parkoviště, to je v tuto chvíli nutnost. V příštím roce začneme s přípravami na zasíťování pozemků pro rodinnou výstavbu, možná už by se mohla začít budovat celá ulice. Pak uvidíme, jak rychle půjde příprava samotných parcel,“ dodal místostarosta.