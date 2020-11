Darujte nám chatu, my ji za vás zbouráme, vyzývá Brod smutné zahrádkáře

Brodská radnice nájemníkům rozeslala dopis, v němž jim nabízí, že za ně chaty a přístřešky při úpravě pozemků zadarmo zbourá. Pro to ale potřebuje, aby mu je vlastníci darovali a podepsali k tomu příslušnou smlouvu.

„Pozemky sice patří městu, ale chatky, které tu nájemci za desítky let vybudovali, jsou jejich. Mnoho ze zahrádkářů už není ve věku, kdy by byli schopni jejich demolice. Proto jsme přišli s touto nabídkou,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal. Zbourat může město pouze své stavby, nikoli někoho jiného. Proto takový postup.

Podle údajů ekonomického odboru městského úřadu na návrh do minulého týdne kývlo hned dvacet ze šestatřiceti nájemců. A další se k tomu údajně chystají. „Trochu do toho vstoupilo uzavření městského úřadu,“ poznamenal vedoucí odboru Josef Jukl.

Přesto mají někteří ze zahrádkářů k takovému postupu výhrady. „Návrh na darování přišel pozdě. A hlavně, když někomu něco daruji, chci mu tím pomoci. Ale určitě nechci darovat nemovitost městu, aby ji zbouralo. Zvlášť potom, co ani ono nám nepomohlo,“ namítá Jindřiška Trnková.

„Je to tu smutné, lidé odváží věci a stěhují se“

Ona sama je jednou z nájemkyň v zahrádkářské kolonii. Od loňska, kdy radnice oznámila, že chce uskutečnit dlouho zvažovaný záměr a místo zahrádkářské kolonie postavit parkoviště a zřídit stavební parcely, proti tomu bojuje. Je rovněž jednou z autorek petice.

Jako většina ostatních bere konec zahrádkářské kolonie s velkým zármutkem. „Zasáhlo nás to, je to smutné. Jsou tu lidé, kteří zde hospodaří opravdu mnoho desetiletí. Teď tu všichni uklízí, odváží, stěhují,“ popisuje Trnková.

Někteří podle ní i kácí vzrostlé ovocné stromy a keře, aby jim po sklizni zůstalo alespoň dřevo. A ví o spoustě lidí, kteří na nabídku města k darování nemovitostí už kývli. „Lidé už tu nechtějí mít problémy,“ vysvětluje Jindřiška Trnková.

Podle svých slov vyzkoušela vše, aby konci zahrádkářské kolonie v kopci nad koupalištěm zabránila. „Využili jsme všech možných prostředků. Jak si ale vrchnost něco zamane, prostě nemůžete vyhrát,“ dodává žena.

Město přestavbu neodloží, je v rozpočtu, tvrdí starosta

Posledním pokusem o alespoň dočasnou záchranu zahrádek byla žádost, zda by nájemci mohli pozemky využívat alespoň do samotného zahájení výstavby. „Pochybujeme totiž, že se za současné situace, kdy město kvůli koronaviru šetří, kde může, začne s výstavbou hned příští rok,“ podotkla Jindřiška Trnková.

Nájemkyně tvrdí, že u části vedení města našla pochopení. Jenže rada podle ní její žádost neodsouhlasila s tím, že se v příštím roce opravdu stavět začne. „Jen aby tam pak tři roky nebyla neudržovaná džungle, kam by se stahovali bezdomovci. To bychom opravdu nechtěli,“ obává se Trnková.



„Přestavba lokality Na Nebi bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na příští rok,“ ujistil starosta Jan Tecl.

Podle Josefa Jukla jsou montované a snadno odstranitelné objekty pouze na dvou pozemcích. „Na ostatních jsou klasické stavby pevně spojené se zemí,“ uvedl Jukl. „Cílem jejich rychlého odstranění je, aby mohlo proběhnout územní řízení na nové využití plochy,“ dodal.ˇ

Plán je známý patnáct let, přesto zahrádkáře překvapil

Zahrádkářská kolonie v severní části města slouží už přes půl století. Nachází se hned u domova pro seniory v Reynkově ulici. Nejvíce ji využívali obyvatelé sousedního panelového sídliště Výšina.

O postupném utlumování zahrádek zastupitelé města rozhodli už v roce 2005. Hodně se ale o celém území začalo mluvit až loni, kdy radnice představila regulační plán budoucího sídliště a rozeslala nájemcům výpovědi s tím, že pozemky musí městu vrátit v původním stavu do konce listopadu 2020.

To zahrádkáře rozhněvalo. Petice, žádosti ani apely na vyšší místa ovšem rozhodnutí vedení města nezměnily.

Podle plánů radnice má zhruba na třetině plochy zahrádek směrem k obchvatu vzniknout parkoviště. To by mělo být oplocené a opatřené závorou. Sloužit by mělo především pro obyvatele sídliště Výšina, které trpí kritickým nedostatkem parkovacích míst.

Ze zbytku kolonie se má stát celkem 21 parcel pro rodinné domy. Plánována je tu nová okružní ulice, úprava té stávající a vytvoření dalších míst pro veřejné parkování.