Stavba parkovacího domu na havlíčkobrodském sídlišti je v nedohlednu

Radnice zřejmě soutěž vyhlásí potřetí a naposledy. A pak by dům mohla postavit sama.

„Je to tak. Zatím soutěž nijak nedopadla, nikam se neposunula. Žádný zájemce se nepřihlásil,“ konstatoval brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

„Celá záležitost je momentálně u ledu. Ve vedení města se musíme dohodnout, co s tím dál,“ doplnil ho další z místostarostů Libor Honzárek.

Radnice se k parkovacímu domu chtěla dostat neobvyklou a v Havlíčkově Brodě dosud nevyzkoušenou metodou. Do soutěže vložila pouze právo stavby. Počítala s tím, že vítězná stavební firma parkovací dům postaví na své náklady a následně ho bude 60 let provozovat. Veškerý zisk z prodeje či pronájmu celkem 89 parkovacích stání za tu dobu by šel firmě. Ta by městu odváděla nájem z pozemku.

„Jsme přesvědčeni, že pokud by se toho ujala stavební firma, dokázala by dům postavit za režijní náklady, mnohem levněji, než kdyby ho stavěla pro město na zakázku,“ vyjádřil se předloni v říjnu Honzárek. Právě v říjnu roku 2020 radnice vyhlásila soutěž poprvé. Parkovací dům měl vyrůst na současné zpevněné odstavné ploše v severní části sídliště mezi obchvatem a kotelnou. Město nastavilo vyvolávací cenu za právo stavby na částku kolem pěti milionů korun.

Ačkoliv na městský úřad přišlo několik dotazů, oficiální přihlášku do soutěže nepodal nikdo. A stejně tak dopadla opakovaná soutěž, kterou město vyhlásilo loni v létě.

Podle Zbyňka Stejskala nyní radnice nejspíš na své náklady nechá vypracovat projektovou dokumentaci a po získání stavebního povolení vyhlásí soutěž do třetice. „Ještě jednou bychom chtěli oslovit soukromý sektor,“ poznamenal.

Je si přitom vědom, že chybějící projekt a stavební povolení nebyly tou hlavní překážkou, proč se firmy do soutěže nehlásily. „Bylo by to jen takové drobné postrčení,“ podotkl Stejskal.

Soutěž na projektanta už běží. Dokumentaci by město chtělo mít do léta, stát ho to bude sumu v řádech stovek tisíc korun.

Samotný parkovací dům by měl být mnohem dražší. Odhad nákladů se loni pohyboval mezi 25 a 30 miliony. Jak s nimi zahýbal růst cen stavebních materiálů, zatím radnice propočítané nemá. Věřila však, že pokud by si firma stavěla dům pro sebe, dokázala by náklady výrazně stlačit dolů.

Dojde na nejkrajnější řešení?

Pokud ani třetí soutěž, jež se odehraje zřejmě ve druhé polovině letošního roku, nebude mít vítěze, je otázka parkovacího domu značně nejistá. „Poslední možností je, že by parkovací dům nechalo postavit město. Ale to je opravdu až to nejkrajnější řešení,“ přiznal nově Zbyněk Stejskal.

Ještě v loňském roce přitom takové řešení odmítal. Důvodem byla právě vysoká cena stavby. „Z finančních důvodů tato možnost v současné době vůbec nepřipadá v úvahu,“ vzkazoval v létě místostarosta. Kritická situace s parkováním na Výšině však vedení města nutí k ústupkům.

Všechna místa bývají hlavně večer beznadějně plná, řidiči nechávají auta stát i na chodnících či na trávě. Mnoho jich zůstává i v křižovatkách, další obyvatelé raději parkují daleko od domova v jiných částech města. Problém projet ucpanými uličkami mezi bytovkami mají popeláři i hasiči.

Že alespoň trochu pomůže, si radnice slibuje od plánovaného parkoviště u obchvatu na místě bývalé zahrádkářské kolonie Na Nebi. Během letošního roku by zde mělo vzniknout šest desítek míst.

Oplocené parkoviště bude určeno výhradně obyvatelům sídliště. Ti ale zrovna nejásají. Obávají se, že o místa, která i tak budou stovky metrů od jejich bytů, budou muset soutěžit a následně za ně i platit. Mnozí z nich pak nelibě nesou, že parkoviště má vzniknout místo zeleně.