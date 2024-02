Na novou střechu kostela přijde modřínový šindel, přibudou i hodiny na věžičce

Úkolem číslo jedna na letošní rok je pro farnost sehnat dostatek peněz na dokončení střechy. Po stavbě nového krovu z posledních let ji zbývá osadit šindelem. „Půjde o modřínový šindel. Jak bude vypadat, si lidé mohou prohlédnout na zákristii. Tam už několik let stejná krytina je,“ uvedl děkan havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera.

Teoreticky by se letos mohlo podařit osadit celou střechu. Takovým optimistou ale farář momentálně není. Střešní šindel není levná záležitost. Na celý kostel ho padne za více než tři miliony korun. A právě peníze budou oním limitujícím faktorem. „Loni jsme se poměrně vydali. Nevím, zda se podaří dát takovou částku dohromady. Pravděpodobnější je, že střešní krytinu rozdělíme na dvě etapy a dokončíme v příštím roce,“ pravil Kučera.

Město uvolní 272 tisíc korun

Farnost žádá o dotace, zatím ale neví, na kolik bude úspěšná. A zda v případě příslibu peněz vůbec dokáže dát dohromady svůj podíl, který by měl činit zhruba polovinu nákladů. Zatím podporu přislíbilo pouze město. Zastupitelé Havlíčkova Brodu před několika dny jednomyslně schválili pro střechu Kateřiny uvolnění 272 tisíc korun.

„S kostelem svaté Kateřiny farnosti pomáháme dlouhodobě. Oceňujeme, jak se sama i s pomocí dobrovolníků snaží památku, která nebyla v dobrém stavu, obnovit,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Podle Kučery se o rozsahu pokládání střešní krytiny rozhodne v průběhu roku. Pokud vše vyjde, samotné práce by se měly odehrát během podzimních měsíců.

Čas budou hodiny ukazovat už na jaře

Další letošní vylepšení by Kateřina ale mohla dostat podstatně dřív. Spolku Epigram, který se o oživení kostela stará dlouhodobě, se podařilo v poslední veřejné sbírce získat více peněz, než sám doufal. To umožní rychlejší uvedení do provozu hodin ve věžičce.

„Lidé tentokrát skutečně přispívali hodně. Už jsme tedy domluveni s hodinářem, že jakmile bude tepleji, instaluje hodinový strojek. Věřím, že už na jaře budou hodiny na věži opět ukazovat čas a odbíjet,“ přiblížil jednatel Spolku Epigram Vít Vodrážka.

Samotný hodinový strojek bude nový a elektrický. Měl by být automatický, takže ho nebude potřeba ručně nastavovat například při změně času. Napojený ale bude na původní repasované mechanické rozvody.

27. října 2023

Při instalaci dostane věžička i nové okenice místo nynějších provizorních. Celá tato etapa, která je už druhou v pořadí, přijde na 91 tisíc korun. Kompletně ji pokryje výtěžek z veřejné sbírky.

První etapa obnovy hodin se uskutečnila už loni. V jejím rámci byly osazeny ciferníky, instalován nový cimbál a připraveno připojení ručiček. Tato etapa přišla na 134 tisíc korun, přičemž osmdesáti tisíci se podílelo město. Zbytek byl na Epigramu.

Problémy s dopravou a vlhkostí

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě. Pochází ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a sakrální stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu. Protože stojí na samém břehu řeky, má i problémy se vzlínající vlhkostí.

V posledních letech se ho farnost i Spolek Epigram snaží obnovit. Daří se to, ale je to proces na několik let. Předloni se po letech snažení podařilo dokončit krov na střeše, loni usadit repliku věžičky, do níž byla umístěna časová schránka pro příští generace i restaurovaný původní zvon.

Vedle střechy se farnost i dobrovolníci věnují interiérům i opláštění památky. Kvůli vzlínající vlhkosti je většina kostela momentálně bez fasády. Srovnána už byla podlaha, nová jsou také mnohá okna.