Kostel svaté Kateřiny dostal nový krov, provizorní střecha už se nevrátí

Na střeše nejstaršího brodského kostela dělníci pracují už zhruba dva týdny. S pomocí jeřábu se jim podařilo vyzvednout připravené trámy a vytvořit nový krov. Ten je nyní položen takřka na celé střeše s výjimkou „oblouku“ směrem k zákristii.

„Třetí etapa právě skončila. Výsledek jsme si prohlédli i s památkáři, ti postup prací odsouhlasili,“ uvedl Oldřich Kučera, děkan havlíčkobrodské farnosti, které kostel patří.

Práce pro letošek ovšem ještě nekončí. Farnosti ve spolupráci se spolkem Epigram, jenž se dlouhodobě o záchranu památky snaží, se podařilo získat peníze na dokončení krovu i nad takzvaným polygonem. To je právě zkosená část mezi hlavní lodí a zákristií připomínající oblouk.

„Teď bude probíhat výroba této zbývající části krovu, to by mělo trvat cirka čtrnáct dní. Poté bude dovezen do Brodu a v závislosti na počasí bude zbytek krovu instalován na střechu,“ popsal stavební technik, jenž má práce na kostele svaté Kateřiny na starosti, Jan Mašek.

Zastřešení ještě hotové není

Krov, který dal kostelu typický tvar, by tak ve druhé polovině listopadu měl být kompletně dokončen. Provizorní a téměř ploché zastřešení, jak ho obyvatelé města znali z posledních tří let, už se na Kateřinu nevrátí.

Zastřešení kostela ovšem ještě hotovo nebude. Krov prozatím zakrývá pouze provizorní opláštění. „Teprve v dalších etapách se budou pořizovat klempířské prvky plus střešní krytina,“ vysvětlil děkan Kučera. Dít se tak bude na základě peněz, které bude mít farnost k dispozici.

Letošní sestavení krovů na kostele přišlo zhruba na jeden a půl milionu korun. Většinu peněz obstarala farnost společně se spolkem Epigram, který na záchranu kostela pořádá dlouhodobou veřejnou sbírku. Čtvrtmilionem přispělo ministerstvo kultury, 350 tisíc přidal Kraj Vysočina a 100 tisíci pomohlo i město Havlíčkův Brod.

Od finančních možností farnosti se bude odvíjet i další postup. Vedle střešní krytiny kostel potřebuje i věžičku. Od loňska je pro ni připraven základ. Její vybudování a osazení je ale otázkou některé z příštích etap oprav. Tu původní už nebylo možné restaurovat. Byla tak ztrouchnivělá, že se po snesení sama rozpadla.

Zvon se po opravách vrátí

Do nové věžičky bude zavěšen původní kostelní zvon. Nese jméno Florián a od léta je na obnově v dílně jihočeského mistra zvonaře Michala Votruby. Ten ho očistí, opraví a opatří novým dubovým závěsem.

Do Brodu by se měl zvon po opravě vrátit ještě během podzimních měsíců. „Předpokládáme, že ho pak vystavíme v některém z brodských kostelů,“ naznačil už dříve Vít Vodrážka, předseda spolku Epigram. Do Kateřiny se historický zvon vrátí, až pro něj bude připraveno zavěšení ve věžičce.

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě. Pochází ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu. Protože stojí na samém břehu řeky, má i problémy se vzlínající vlhkostí.