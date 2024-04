Dřív kostelem v Klení vedly stezky odvahy. Teď spolek shání peníze na fasádu

Nad zelenou loukou a kvetoucími stromy se tyčí štíhlá kostelní věž. Na první pohled je vidět, že by potřebovala opravit. Zejména její fasáda. Stejně je na tom i podstatná část kostela svatého Vavřince v Klení u Benešova nad Černou na Českokrumlovsku.

Od roku 1994 zachraňují památku s gotickými základy členové spolku Záchrana kostela v Klení. Do té doby to byla téměř ruina se zarostlým okolím.

Po třiceti letech dobrovolníci kostel zvelebili tak, že se tam zase konají koncerty či mše. Tím ale jejich starost nekončí, naopak. „Nedávno spadl z věže docela velký kus omítky, což už může být dost nebezpečné,“ ukazuje nahoru jeden z členů spolku Václav Vaško. Ten u kostela seče trávu, uklízí okolí, pečuje o zbylé hroby a podobně.

„Jsem tu taková holka pro všechno,“ usměje se. „Máme tu například zvon z roku 1435, toho se možná lekli za války i samotní Němci a při rekvírování ho tu nechali,“ vypráví Vaško o stavbě, která má spolu s okolím silný genius loci.

Místo i samotný svatý Vavřinec už před třiceti lety učarovaly také jihočeskému spisovateli a publicistovi Janu Štifterovi, jenž do Klení jezdil na dětské tábory. „Takže si dobře pamatuji, jak nás do kostela zaváděly stezky odvahy. Byl nasvícený svíčkami a vedoucí tam na nás bafali,“ vzpomíná Štifter.

Spisovatel tak na začátku devadesátých let sám zažil neutěšený stav kostela. „Všude byla vytrhaná dlažba, jejíž část si lidé odnesli. Říkalo se, že si z toho chalupáři stavěli domy, náhrobní kameny končily v základech a podobně. Bylo to místo, kam se děti bály v noci chodit,“ usmívá se.

Práce nikdy neskončí

Nyní se do malé osady u Benešova nad Černou vrátil i díky své nové knize Za tichem, kde popisuje odlehlejší místa Novohradských hor. Jan Štifter chtěl spolku se záchranou kostela nějak pomoci a společně tak přišli na veřejnou sbírku.

„Spolek má jednu dlouhodobou, ale chtěli jsme udělat ještě nějakou s větším zásahem a já jsem se jim nabídl, že jim pomohu s tím dát ji na Donio.cz. Dohodli jsme se na tom hlavně proto, že naše sbírka zase může zacílit na jiné lidi, než kteří sem chodí běžně. Na lidi z celé republiky,“ popisuje Štifter.

Cílová částka je 250 tisíc korun, které jsou třeba pro to, aby kostel dostal novou fasádu na severní straně. „Pokud by se vybral větší obnos, tak bychom mohli zkusit opravit i věž. Myslím si, že nyní je právě šance nasbírat co nejvíce peněz, aby se to udělalo vše najednou. Lidé ze spolku říkají, že práce na kostele stejně nikdy neskončí,“ podotýká Jan Štifter.

První písemná zmínka o kostele sv. Vavřince v Klení pochází z roku 1334. Od roku 1958 je chráněný jako kulturní památka. Od 60. let ho nikdo nevyužíval a chátral až do roku 1994.