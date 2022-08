Zvon z Kateřiny je u restaurátora. Do kostela se vrátí, až bude věžička

V kostele svaté Kateřiny má své stálé místo historický zvon Svatý Florián. Kvůli už několik let trvající rekonstrukci střechy tohoto nejstaršího brodského kostela byl však sundán a uložen v kostele svatého Vojtěcha. Odtud byl nedávno převezen do restaurátorské dílny.

„Zvon bude v dílně licencovaného restaurátora očištěn a dostane tam zcela nový závěs. Do budoucna možná necháme vyrobit i novou dubovou zvonovou stolici pro zavěšení dvou zvonů,“ řekl Vít Vodrážka, jednatel Spolku Epigram, který se o záchranu zchátralého kostela dlouhodobě snaží.

„Ze zvonu se sejme takzvaná divoká patina, buď úplně na původní bronzový podklad, nebo tam část patiny zůstane. Dojde i k výrobě nového příslušenství, kdy se vyrobí dubový závěs, takzvaná hlava, kování a možná i nové srdce podle vytlučení zvonu,“ popsal pro Radniční okénko, televizní pořad brodské radnice, zvonař Michal Votruba.

Do Brodu by se měl zvon po opravě vrátit na podzim. „Předpokládáme, že ho pak vystavíme v některém z brodských kostelů,“ naznačil Vodrážka.

Do zimy se kostel dočká (části) krovu

Do Kateřiny se zvon zatím vrátit nemůže. Kostel byl mnoho let v dezolátním stavu a až v poslední době se začíná opravovat. V tuto chvíli však nemá dokončenou střechu ani věžičku, do níž by měl být usazen.

Bez vlastní střechy je kostel původem ze 13. století už od roku 2018. Tehdy byla v říjnu sundána s tím, že bude nahrazena novou. Jenže práce, na něž jsou potřeba miliony korun, postupují po malých krůčcích. V současné době je dokončena přibližně polovina krovu, ale zbytek střechy, stejně jako věžička, zatím chybí.

„Ještě letos bychom chtěli udělat další část krovu, ideálně ho zcela dokončit. Uvidíme podle peněz, zatím nám na úplné dokončení něco chybí,“ svěřil se Oldřich Kučera, děkan havlíčkobrodské farnosti, jež je majitelem památky.

Na obnovu jdou církevní peníze, přispívá ale i město, kraj, státní instituce či lidé ve veřejné sbírce vyhlášené Epigramem. Spolek už na účet i do kasiček umístěných v brodských provozovnách vybral přes půl milionu. Tyto peníze šly na střechu, nová okna i nynější restaurování zvonu.

Se zvonem by ve věžičce měl být i malý gong

Svatý Florián by se měl na kostel vrátit až společně s replikou věžičky. Zřejmě v ní nebude viset sám. Spolek chce zpět vrátit i gong, jenž na Kateřině v minulosti býval. Na zvonek bušilo menší mechanické kladívko. I ten byl sundán a uložen v kostele svatého Vojtěcha. Na rozdíl od Floriána není nutné jeho restaurování. Na vnějších stranách věžičky pak budou instalovány hodiny, které by měl pohánět mechanický strojek.