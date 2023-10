Brodský chrám už zase vypadá jako kostel. Novou věž má ovšem bez kříže

„Mám radost, jak opravy pokračují a že se letošní stěžejní etapa povedla. Kostel už zase vypadá jako kostel,“ svěřil se děkan havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera. Věžička byla sundána spolu s původní střechou v roce 2018. Byla tak ztrouchnivělá, že už nešla obnovit a bylo nutné vyrobit novou.

„Nebylo jednoduché to teď všechno zkoordinovat, ale podařilo se. Nová věžička vypadá krásně, jsem spokojený,“ rozplýval se i Vít Vodrážka, jednatel Spolku Epigram, jenž se o záchranu brodského nejstaršího a notně zchátralého kostela zasazuje.

Měděnou věžičku na střechu vyzvedl jeřáb. Tesaři a klempíři ji usadili do předem připravené trámové konstrukce. Zvonař s hodinářem upevnili cimbál a prozatím jen provizorně i restaurovaný původní zvon Florián. Operaci přihlížely desítky lidí.

Vrchol věžičky je neobvyklý. Není na něm klasický křesťanský kříž, nýbrž menší vyobrazení připomínající květ a pod ním velké slunce. Vyražená písmena na něm odkazují na Ježíše Nazaretského. Podobný reliéf dělníci objevili před lety na fasádě Staré radnice na Havlíčkově náměstí. Nyní tak na Brod tento symbol shlíží už dvakrát.

„Snad si flash disk lidé za desítky let přehrají“

Pod sluncem je báň, do níž byla vložena časová schránka. „Jsou v ní současné dokumenty a mince, kopie původních listin, jež jsme v báni objevili před pěti lety, a dva flash disky se vzkazy budoucím generacím. Snad si to naši potomci budou schopni na něčem přehrát,“ smál se Kučera.

Letošní část oprav kostela svaté Kateřiny za 1,2 milionu korun ještě nekončí. Věžičku je třeba opláštit a zvon definitivně usadit. Během pár dnů by měly přibýt i tři ciferníky. „Budou to repliky původních, otočeny budou opět do tří světových stran,“ přiblížil Vodrážka. Jak to finanční situace dovolí, bude vyroben a zapojen i hodinový stroj.

V příštím roce by farnost ráda osázela střechu modřínovým šindelem. „Potřebovali bychom na to sehnat tři miliony korun,“ vzkázal děkan. Na obnovu památky ze 13. století přispívá vedle farnosti i město, kraj, ministerstvo kultury a z veřejných sbírek i Spolek Epigram.