Trávník v Havlíčkově Brodě je jenom pro lidi, psi na něj nesmí

Až dosud tam byly dvě malé cedulky, kterých si mnozí pejskaři vůbec nevšímali. Od ledna bude zákaz pohybu psů po trávníku na Smetanově náměstí přímo uveden ve vyhlášce města. Strážníci tak budou moci majitele za její porušení sankcionovat.

„Zákaz bude platit i ve dvoře Staré radnice a­ psi nebudou smět ani na žádné dětské hřiště ve městě a jeho místních částech,“ řekl starosta Jan Tecl.

Piktogramy by stačily?

K úpravě vyhlášky omezující pohyb psů přistoupilo vedení města právě kvůli Smetanovu náměstí.

Při nedávné rekonstrukci tam nechala radnice položit takzvaný pobytový trávník. Má sloužit místním i návštěvníkům. Ti si tam mohou rozložit deku, udělat piknik, posedět i poležet.

Zda kvůli takové věci aktualizovat vyhlášku, se někteří brodští zastupitelé nemohli shodnout. „Pobytový trávník je hezká věc, v Brodě chyběla. Ale ne každý pejskař dodržuje. Je smutné, do čeho si tam člověk s­ knížkou občas lehne,“ podotkl zastupitel Jan Kerber (Piráti).

Naopak Jan Schwarz (Broďáci) považuje vyhlášku za zbytečnou. „Je tak obsáhlá, že ji stejně nikdo nečte. Stačily by piktogramy, na něž by reagovalo více lidí,“ poznamenal.

Pejskaři ale chtějí za zákaz po městu něco na oplátku. Jejich prosbu tlumočila radní Ivana Štrossová. „Bylo by pěkné, kdyby se do budoucna počítalo nedaleko centra města s nějakou oplocenou plochou, kde by se psi mohli vyběhat,“ pravila.