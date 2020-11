Jihlava chce přivést vodu z Želivky, pomoci může projekt Havlíčkobrodska

O možnosti přivádět vodu do Jihlavy z vodní nádrž Švihov (Želivka) diskutovali jihlavští zastupitelé na svém posledním zasedání. Želivka je největší vodní nádrží v Česku a je hlavním zdrojem pitné vody pro 1,5 milionu lidí, včetně obyvatel Prahy či části Havlíčkobrodska.



Myšlenky na přívod vody ze Želivky do Jihlavy, a to mnohými způsoby, jsou staré už řadu let. Zatím ale nikdy nedospěly k uskutečnění.

Současné vedení krajského města nyní jedná o možnosti navázat na projekt havlíčkobrodské firmy Vodovody a kanalizace (VaK HB), která se chystá protáhnout přivaděč vody ze Švihova, a to z Havlíčkova Brodu až do městyse Štoky ležícího 14 kilometrů od Jihlavy.

Společnost už má stavební povolení. Začít chce příští rok.

„V nejbližší době vypíšeme výběrové řízení. Vše je také dotačně zajištěné,“ spokojeně konstatoval Jan Kadlec, ředitel VaK HB.

Ze Želivky by mohlo přitékat až 50 litrů za sekundu

Pokud se tak jihlavští zastupitelé v budoucnu rozhodnou, ze Štok by po projení soustav mohla téct voda až do Jihlavy.

„Zdroj ze Želivky by nám vyřešil deficit pitné vody v suchém období,“ představil plán náměstek primátorky Martin Laštovička (KDU-ČSL) s tím, že si město nechalo vypracovat generel (ucelený projekt), který jasně řekl, že potřebuje další zdroj pitné vody.

Podle náměstka Petra Ryšky (ODS) by Jihlava mohla po realizaci projektu získávat až 50 litrů vody za sekundu.

„Mohla by takto býti zásobována půlka Jihlavy. Cena je též příznivá. Byla by to i konkurence Hosovu (Úpravna vody z VN Hubenov - pozn. red.),“ uvedl náměstek.

Město podle Ryšky zvažuje kvůli rozvoji vodohospodářské infrastruktury čtyři velké investiční akce s celkovými odhadovanými náklady 450 až 480 milionů korun.

Nejdražší by mělo být napojení na přivaděč vody ve Štokách. Navazovat by měla stavba vodojemu Bukovno a dalších rozvodů vody ve městě severozápadním a severovýchodním směrem, kudy by se voda ze Želivky dál rozváděla.



Náměstek Ryška míní, že by na projekty bylo možné žádat národní dotace. Zároveň by byl rád, kdyby akce byly hotové do roku 2030.

Bývalý náměstek chce spolupráci dalších obcí a firem

Napojení na vodní nádrž Švihov podporuje i bývalý náměstek primátora, který měl vodohospodářskou infrastrukturu na starosti, lidovecký zastupitel Jaromír Kalina. Ale uvítal by, kdyby se do projektu zapojily i další obce z okolí nebo firmy z jihlavské průmyslové zóny.

„Podporuji tuto záležitost, ale chci upozornit na to, že problém s vodou se netýká jen Jihlavy. Toto řešení může přinést vodu i dalším obcím, které jsou napojeny na páteřní vodovod. Například Dobronín. Bylo by dobré oslovit tyto obce, zda by měly zájem o vodu z tohoto zdroje. Předpokládal bych, že dalším účastníkem by měl být i kraj a oslovit by se měly rovněž firmy z průmyslové zóny,“ navrhl.

Jak se však oba náměstci primátorky shodli, tak daleko ještě v jednáních nejsou. Od zastupitelů chtěli potvrdit, zda mohou v jednáních s firmou VaK HB pokračovat. „Tohle není smlouva. Jenom materiál - dohoda či memorandum o tom, že hodláme s VaK HB spolupracovat na projektu vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava,“ uvedl Ryška.

„Berme to jako úvodní diskusi k celému problému. Jsme teprve na začátku. Rozhodně budu chtít, aby to bylo tématem na zastupitelský seminář,“ dodala primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Pro další spolupráci s VaK HB na této problematice bylo všech 35 přítomných zastupitelů.