Jediné vinařství na Vysočině koupila univerzita, zaměří se na výzkum révy

Sýr? Kdepak, k vínu jsou nejlepší chleba a slanina V termínu od začátku června do 30. září mohou každoročně na Sádku zájemci vyrazit na naučnou vinařskou stezku. Během přibližně hodinu dlouhé prohlídky se dozvědí řadu zajímavostí o víně přímo od Lubomíra Lampíře. „Prohlídce vinic s výkladem říkáme polní kázání,“ hlásí s úsměvem Lampíř. „Učíme studenty, ale i běžné návštěvníky, aby se dokázali postavit k révovému keři. Aby z vinohradu něco získali. Protože jak se říká: Co jste to za vinaře, když nemáte vinohrad,“ pokračuje. Součástí dvoukilometrového putování je také degustace místních vín, ale i vín z jiných oblastí Moravy. „A jedna z nejlepších věcí, kterou tu máme, je degustační zabijačkový talířek. Ten chce každý,“ usmívá se Lampíř. „Moravská huba bez masa nebude.“ Špek a maso k vínu jsou podle něj specialitou východních slovanských zemí. „Všude jinde je k vínu chleba, bílý nebo černý, někde i ořechy,“ vysvětluje Lampíř, který tvrdí, že podle sommeliérů je nesprávnou volbou sýr. „Zalepuje chuťové pohárky, takže další sousto nemusí být tak vnímáno na patře,“ vysvětluje Lampíř. „Nejjednodušší jsou zkrátka chleba a slanina,“ má jasno.