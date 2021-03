Jarní Vysočina láká na kraslice, stopovací hry pro děti i bledulová údolí

1 Velikonoce za sklem

Vystavování za okny se během pandemie stalo už jakousi muzejní klasikou. Velké oblibě se těší třeba okénka Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou na Tvrzi, kde po vánoční a masopustní tematice přišly na řadu právě Velikonoce. Nakukovat dovnitř přes sklo lze i během dne, nejlépe jsou však vystavené exponáty vidět po setmění, kdy jsou nasvícené. Jako bonus se pak přidává neopakovatelná atmosféra.

„V prvním okénku je vidět pašijový průvod v podobě, v jaké se mohl v době barokní konat i při žďárském klášteře. Na Velký pátek před užaslými diváky defilovali křižovníci, kajícníci, sebemrskači nebo také alegorické obrazy smrtelných hříchů a lidských poklesků vybízející přihlížející k pokání a nápravě,“ popsal historik Stanislav Mikule.

Za sklem si lze prohlédnout i ukázky různých technik zdobení velikonočních vajíček nebo upletené mrskačky. Ve druhém okénku na zájemce čeká velikonočně nastrojená světnička s tradičním obědem podávaným na Boží hod, připomínka rituálů konaných v tento den a také takzvaná „sekačka“ na Červené pondělí. Velikonoční okénko lze obdivovat až do 25. dubna.

2 Kraslice v oknech

Není kraslice jako kraslice. Existuje velké množství tradičních ornamentů i technik, jimiž bývají velikonoční vajíčka zdobena. Šikovná malérečka Drahoslava Horká z Pohledce u Nového Města na Moravě těchto technik ovládá kolem devadesáti. A byť tvůrkyně vychází z tradic, snaží se svá díla často ozvláštnit nějakými vlastními náměty či nezvyklými barevnými kombinacemi. Například letošní novinky jsou laděny do sytě žluté a šedé barvy.

Kraslice Drahoslavy Horké, jež jsou typické pro Horácko, představuje nyní veřejnosti Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě. Načerpat v jeho oknech velikonoční inspiraci mohou návštěvníci až do 11. dubna.

3 Motivace k tvoření

Věnovat se doma chvilku velikonočnímu tvoření, podílet se na výzdobě okolí a ukázat výsledky své snahy i ostatním. To je cílem akce, kterou pro veřejnost pořádá Dům dětí a mládeže v Jihlavě. Nadšení tvůrci mohou zdobit kraslice, plést pomlázky, vystřihovat z papíru, modelovat nebo vytvářet velikonočně laděné obrázky a další tematické výrobky, jež do konce března odevzdají do schránky u hlavního vchodu DDM. Následně budou všechna díla rozmístěna po jeho areálu.

Kreativní tvorbu veřejnosti už využili ke stylové výzdobě města třeba i ve Žďáře nad Sázavou, kde díky tomu hraje všemi barvami Velikonoc kašna na náměstí Republiky.

4 Bledulová turistika

Vlivem oteplení posledních dní už je možné vyrazit do přírody za prvními kvítky bledulí jarních, ovšem dle vládních nařízení pouze v rámci okresu. Hlavní sezona květu těchto poslů jara sice teprve přijde, díky tomu si však lidé mohou obhlídku bledulovišť vychutnat zatím bez větších nájezdů návštěvníků.



A kam se za křehkou krásou jarních květů vydat? Vyhlášená místa výskytu bledulí jsou například v národní přírodní rezervaci Ransko na Havlíčkobrodsku, v přírodní rezervaci (PR) Údolí Chlébského potoka na Bystřicku, na Telčsku pak v PR Jechovec, na Světelsku v PR Hroznětínská louka nebo Velká a Malá olšina. Na Pelhřimovsku láká k návštěvě bledulovišť například přírodní památka Stržená hráz, na Žďársku zase Světnovské údolí.

5 Pohádkový zajíček Kulička

Stále větší popularitu si během pandemie získávají nejrůznější venkovní stopovací a šifrovací hry určené hlavně pro rodiny s dětmi. Spojit při nich lze procházku se zábavným i naučným programem. Hru Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky například připravili na žďárském zámku.

„Jde o pohádkový příběh zajíčka, který se narodil na kraji lesa pod Zelenou horu a vyráží poznávat svět. Chce zjistit, co jsou to ty Velikonoce, o nichž lidé u zámku pořád mluví,“ nastínila za pořadatele Martina Sedláková.

Vycházka se zábavnými úkoly je určena pro děti zhruba od dvou do osmi let. Stačí si jen ve výdejním okénku zámecké kavárny do 5. dubna vyzvednou mapku trasy.

6 Košík pana Vajíčka

Velikonoční hledačku, jež odstartovala toto pondělí, nachystalo i žďárské středisko volného času Active. S panem Vajíčkem mohou zájemci až do 5. dubna hledat poztrácené věci z jeho košíku na dvanácti stanovištích roztroušených po městě. Kartičky jsou k vyzvednutí v sídle Active v Dolní ulici, kde je i start stezky.

7 Fanynka a František

Po stopách maskotů Fanynky a Františka lze vyrazit v Havlíčkově Brodě. Tamní AZ Centrum již zveřejnilo na svém webu patnáct snímků míst, která musí účastníci akce poznat a poté se vyfotit na alespoň deseti z nich se svým oblíbeným plyšákem. Na úspěšné soutěžící čeká odměna.

8 Poznejte město pomocí šifer

Outdoorovou šifrovací hru s názvem TRACKuj VelMez spustilo na první jarní den také volnočasové středisko Dóza ve Velkém Meziříčí. Při soutěži určené dětem i dospělým poznávají účastníci pomocí šifer nejrůznější místa ve městě a jeho okolí. Pro zjištění místa startu je ale nutné se zaregistrovat na webu Dózy www.dozavm.cz. Hra trvá do 29. dubna.

9 Courání po Třebíči

Městský orientační závod Couráme po Třebíči nabízí účastníkům poznání zajímavých míst a zákoutí ve městě. Na webu třebíčského DDM, jenž soutěž organizuje, si lze stáhnout startovní kartu a mapu do mobilního telefonu, nebo je vytisknout. Na jednotlivých stanovištích pak budou od 1. do 4. dubna čekat kódy, které následně poslouží k cestě za pamětním listem.