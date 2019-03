Za lány bledulí míří tisíce turistů, ze vsi se na měsíc stalo parkoviště

Vrchol zájmu o chráněné bledule podle místních teprve přijde. Kdo si chce užít trošku klidu v přírodě, měl by se tam vydat ve všední den. „Teď jsou bledule v plném květu,“ řekl místostarosta David Marvan.

Zároveň je velitelem místních hasičů, s nimiž už osm let provozuje stánek u malého parkoviště nedaleko přírodní rezervace. Vylepšují tak rozpočet svého malého sboru.



Kousek od hasičského stánku U bledule je otevřeno ještě konkurenční občerstvení Bandaska.



„Lidé volají na obec již v lednu, kdy tady bývá sníh, jestli už jsou bledule,“ směje se Marvan. Přitom je to každý rok podobné. Těmto rostlinám s bíložlutými květy patří březen, případně i část dubna.

„Letos otevíráme stánek poprvé úplně stejně jako loni. V sobotu ráno pršelo, přemýšleli jsme, zda vůbec otevřeme,“ přiblížil.

Lidé se vracejí do přírody, vysvětlují si návštěvníci rezervace

O víkendu do rezervace proudili další a další turisté. Parkoviště bylo plné.

„Přijeli jsme z Brna. Kousek odtud mám chatu, okolí Chlébského potoka znám odmalička, když tu ještě skoro nikdo nechodil. Líbí se mi ta krajina,“ řekla Dagmar Hanečková.

Jak se dostat k bledulím Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka zabírá přes sedm hektarů na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje. K chráněným rostlinám se lze nejlépe dostat po silnici z Nedvědice, nebo ze Štěpánova nad Svratkou. Turisty navádí u odbočky na Chlébské i speciální značky s nápisem „Bledule“. Z Nedvědice vede přes rezervaci rovněž zelená turistická značka. Lokalitu je možné navštívit i z opačné strany od obce Černovice. Na Vysočině jsou v oblibě i další místa s masovým výskytem bledulí jarních - například u Starého Ranska nedaleko Ždírce nad Doubravou nebo v rezervaci Jechovec u Staré Říše na Jihlavsku.

I ona se zamýšlela nad tím, proč je bleduliště v posledních letech tak masově oblíbené.

„Nejlepší reklama je, když si to řeknou lidé mezi sebou, mladí si to zase sdílí na sociálních sítích. Určitě na to mají vliv i média. Lidé se začínají vracet i s dětmi do přírody,“ míní Brňanka, která vzala na výlet tři kamarádky.

Zároveň si myslí, že lidé mají větší respekt k přírodě.

„Chrání ji a dodržují principy, které se mají dodržovat. Je to také otázka počasí, ale chodí se tam, kde se má. I pro místní je to dobré, protože zanikl hotel Bednář a koupaliště, aspoň tu mají jednou ročně turisty,“ dodává.

„Schválně jsme vyrazili i v horším počasí, abychom se vyhnuli davům,“ říká žena, která kráčela v čele jiné dámské partičky z Brna.

Bledulová turistika nese problémy, místní se nedostanou domů

Přírodní rezervace byla vyhlášena už v roce 1953, v posledních letech se však z výletů za bledulemi stala masová záležitost. Čím dál větší popularita ovšem místním přináší také potíže.

Na úzké silničce v údolí, která není dál průjezdná, se auta těžko vyhýbají.

„Běžně se stává, že návštěvníci nechají auto zaparkované tak, že se místní nedostanou ke svým domům,“ poukazuje hasička Pavla Marvanová, která prodává ve stánku svařák, grog, turbomošt nebo uzeniny.

„Pokud je to možné, parkujte už před obcí a zbytek dojděte pěšky,“ vyzývají hasiči. Chlébské je místní částí sousedních Skorotic. Množství turistů se dá jen odhadovat, ale jde určitě do tisíců.



„Jednou, když jsem zásobovala stánek, jsem počítala auta. Skončila jsem u čísla pět set,“ líčí Marvanová. A ta se samozřejmě během dne ještě vymění.

Dělat velké záchytné parkoviště není řešení. „Musíme brát v potaz, že jde o tři víkendy v roce,“ poukazuje Marvan.

Vedení obce však plánuje, že srovná terén naproti současnému parkovišti a vytvoří tak na louce provizorní odstavnou plochu. Aby rezervace přežila nápor lidí, měly by vzniknout v blátivém terénu díky spolupráci kraje a obce další dřevěné chodníčky. „Je to věcí domluvy s majiteli pozemků, mohly by se tam vytvořit schody a další lávky,“ plánuje Marvan.