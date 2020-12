Výdejní okénka už zavedla i muzea. Zaženou hlad a žízeň po kultuře

Minulý týden na Vysočině poprvé nasněžilo. Navnadilo to celou řadu běžkařů, kteří už jsou natěšeni na sezonu. V té...

Auta překážející odklizení sněhu budou údržbáři v Přibyslavi hlásit policii

Že by technické čety odklízející sníh doprovázeli policisté? Může se to zdát hodně nadnesené, ale od skutečnosti to zas...