Běžná prohlídka neláká, cení se zážitek. Památky na Vysočině se přizpůsobují

Přednost takovým alternativám dávají hlavně rodiny s dětmi. „Samotná návštěva památky s přednáškou o historii by asi děti nezaujala, ale je-li prohlídka něčím ozvláštněná nebo ji lze spojit s nějakou zajímavou akcí, baví to celou rodinu,“ potvrdila Ema Fousková z Jihlavy.



Právě na děti se zaměřují například ve žďárském zámku, kde i letos pořádají putování areálem určené přímo pro malé návštěvníky od čtyř let. Loni v létě tuto možnost využilo přes tisíc zájemců.

A co je čeká letos? „Při procházce zámkem se přesuneme do období baroka a poznáme tehdejší povolání. Ukážeme si, co měl na starost podkoní, kuchařka, sadař, sochař. Nahlédneme do různých zámeckých zákoutí, prohlídku si zpestříme zajímavými aktivitami a děti si odnesou něco na památku,“ popsala Martina Schutová ze žďárského zámku.

Dodala také, že prohlídky, jež se konají v pondělí, ve středu a v pátek od desáté hodiny dopolední, je lepší si raději zamluvit.

Večerní prohlídky mají neopakovatelnou atmosféru

Táhnou rovněž divadelní prohlídky v kostýmech s hereckými výstupy, které se v zámku také konávají. Poznat památku trochu jinak než za denního světla - také této možnosti turisté s oblibou využívají.

Na neopakovatelnou atmosféru večerních prohlídek lákají návštěvníky mimo jiné na zámku v Náměšti nad Oslavou. Jejich první termín připadá již na pátek a sobotu.

V autentických historických kulisách se přítomným představí i divadelníci, již tentokrát ozvláštní procházku zámkem příběhem o Panně a netvorovi. Druhý termín večerních prohlídek vychází na 14. a 15. srpna.

Kostýmované, dětské či večerní prohlídky se pravidelně konají i na hradě Kámen na Pelhřimovsku. A 10. července a poté ještě 14. srpna lze pod rouškou noci objevovat taktéž tajemství hradu v Polné na Jihlavsku. Ve všech případech se opět vyplatí kvůli velkému zájmu veřejnosti rezervace.



Na Roštejn zamíří i profesionální Horácké divadlo

Do památek turisté často míří i na jednorázové akce všeho druhu, díky nimž se tam počet návštěvníků oproti obvyklým dnům až zmnohonásobí. Příkladem je Brdíčkův mlýn, takzvaný Šlakhamr, v údolí řeky Sázavy poblíž Hamrů nad Sázavou na Žďársku. Do objektu ve správě Technického muzea Brno běžně v sezoně zavítá, samozřejmě v závislosti na počasí, několik desítek lidí za den.

Ovšem tradiční akce, kdy veřejnost může při práci sledovat kováře, přiláká obvykle stovky zvědavců.

„Letos počítáme s účastí nejméně deseti kovářů. V provozu bude samozřejmě i buchar a připravujeme také nějaké aktivity pro děti,“ nastínil program akce, která se uskuteční 1. srpna, správce objektu Aleš Wasserbauer.

Pestrý výběr možností, jak lze strávit prázdninový den či večer, nabízí hrad Roštejn na Jihlavsku. Již tento pátek a sobotu, a ve stejné dny i příští týden, nádvoří ožije divadelním představením Horáckého divadla Jihlava s názvem Osudy dobrého vojáka Švejka. Na léto je ale v plánu třeba ještě jazzový koncert nebo Hradozámecká noc s letním kinem.

Organizátoři akcí nezapomínají ani na památky, kde běžné prohlídky nejsou zavedené. Jako kulisa přehlídky historického šermu, hudby a tance tak poslouží 25. a 26. července zřícenina hradu Zubštejna na Bystřicku.

Jednu z vůbec nejkrásnějších zřícenin Vysočiny obsadí v rámci festivalu šermíři, lukostřelci či řemeslníci. Chybět nebude věštírna, ohňová show nebo dobová kuchyně, hudba a tanec.