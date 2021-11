Na okraji Jihlavy roste nová alej, lidé si stromy mohou „adoptovat“

„Alej by se měla v budoucnu stát páteří navržené zelené rekreační oblasti. V dalších etapách bude alej dosázena až k silnici vedoucí do Pístova. Následně přibudou i lavičky,“ uvedl náměstek primátorky Vít Zeman. Postupně by zde mělo začít růst na 80 stromů.

„Je to takový první počin vyjadřující přístup města k dalšímu rozvoji, který počítá i se zelenými místy. Lidé, kteří chodí na Skalku, budou moci pokračovat dál směrem k bunkru, který plánujeme do budoucna zpřístupnit. Budou moci dojít také k rozhledně, která by měla na nejvyšším místě této lokality vzniknout,“ dodal náměstek.



Pod stromy bude podle Zemana také vyseta směs trav a bylin, aby se zvýšila biodiverzita rostlinných i živočišných druhů, zároveň se zlepší sací schopnost půdy, sníží se i její eroze a navíc bude možné se v blízkosti stromů procházet.



Lidé si budou moci nově vysázené stromy pro sebe, své známé či pro rodinu „adoptovat“. Tím podle magistrátu budou mít více důvodů alej navštívit a vytvoří si vztah k přírodě.



„Stačí si je jen včas zarezervovat na portálu jihlava.cz/jihlavskestromy, který je spuštěn ve středu 10. listopadu. Adopce bude anonymní a na uvedené stránce najdete popis daného stromu i tipy, jak se o něj co nejlépe starat. Vybírat si můžete z jabloní, hrušní, třešní či slivoní, budou zde však i javory, lípy či jeřáby,“ doplnila Aneta Hrdličková, mluvčí jihlavského magistrátu.

Nová alej v často navštěvované lokalitě na Skalce bude slavnostně otevřena tento pátek 12. listopadu v patnáct hodin při drakiádě. Prvních sto příchozích dostane špekáček zdarma.