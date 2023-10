V Humpolci rezignovala starostka Štěrbová, stála i u zrodu Kraje Vysočina

Jaké bude jméno nového kandidáta na pozici starosty či starostky a ze kterého politického uskupení vzejde, není zřejmé. „Vše je tématem jednání. Neumím na tuto otázku odpovědět. Bylo by to věštění z křišťálové koule,“ odpověděl místostarosta Pavel Hrala, který ve vedení města reprezentuje STAN.

Nejbližší termín, ve kterém by mohl být zvolen nový starosta, je 22. listopad, kdy zasedá městské zastupitelstvo. „Jednání ohledně kandidáta na nového starostu mezi stranami pokračují, ale zatím není jasné, kdo to bude, ani z jakého politického subjektu,“ dodal místostarosta Petr Machek.

Koalici ve městě od posledních komunálních voleb tvoří vítězné Hnutí ANO a nezávislí. Dalšími členy je uskupení Humpolec GO!, Piráti a STAN. V zastupitelstvu mají velmi křehkou většinu 11 hlasů z 21. Cílem hned po volbách bylo vyšachovat ze hry a případné koaliční spolupráce ODS, která byla v čele radnice dlouhé roky. „Jde nám o změnu na radnici po třicetileté vládě jedné strany,“ uvedla tehdy devětašedesátiletá Štěrbová, která se záhy stala také historicky první starostkou v čele humpolecké radnice.

Zda může být odchod starostky Štěrbové z funkce dokonce důvodem k přebarvení stávající koalice, ukážou následující dny. „Je to velmi čerstvá věc. V tuto chvíli je na řadě vládnoucí koalice, která by měla ze svého středu vybrat vhodného kandidáta. Zda se jim to povede, nedokážu říct. My vyčkáváme. Jakákoliv iniciativa z naší strany by teď nebyla vhodná,“ řekl opoziční zastupitel a bývalý starosta Karel Kratochvíl (ODS). Podle něj není tajemstvím, že v koalici panují mezi členy jisté animozity.

V politice není Alena Štěrbová žádným nováčkem. Už před čtvrt stoletím stála u zrodu Kraje Vysočina, v jeho počátcích dokonce řídila oblast školství. V humpoleckém zastupitelstvu byla s přestávkou šestnáct let.

„Pracovala jsem jako náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, takže zkušenosti s územními samosprávami mám rozsáhlé,“ nebála se nové pozice Štěrbová. Ta v minulosti působila i jako prorektorka pro rozvoj a strategie na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Současná humpolecká koalice si po volbách stanovila několik priorit, kterými se chce ve čtyřletém období řídit. Patří k tomu otevřenost radnice, zdravé finance, podpora bydlení, vyšší bezpečnost a důraz na rozvoj města včetně místních částí.