V Pelhřimově by do konce roku měla vzniknout basketbalová Síň slávy

Nebojíme se své odvahy, říká o nápadu Jakub Bažant Televizní komentátor Jakub Bažant (uprostřed) má do nové Síně slávy zapůjčit velkou část exponátů. Sportovní novinář, publicista a televizní komentátor Jakub Bažant by v Česku rád vytvořil jakousi Síň slávy českého basketbalu. A pro svůj záměr si vybral spolupráci s pelhřimovským klubem Sojky.

„Důvod je takový, že v Pelhřimově o to projevili velký zájem. Především právě tamní klub, jeho trenéři a také bývalí hráči Martin a Eva Kotrbatí, které znám od gymnázia a věřím jim,“ řekl dlouholetý redaktor České televize, jehož specializací je i basketbal. „Navíc také samotné město přislíbilo, že s projektem pomůže,“ dodal šedesátiletý scenárista filmu Zlatý podraz, který vypráví o poválečné československé basketbalové reprezentaci. Je pravda, že byste měl většinu exponátů půjčit do chystaného muzea právě vy?

S vizí muzea, ale taky s velkou pokorou shromažďuji trofeje, medaile, poháry a další věci přes deset let. A rád bych i touto cestou poděkoval všem legendám či jejich blízkým, že mi takové vzácnosti zapůjčili nebo darovali. Podle vedení pelhřimovského klubu je potřeba zařídit právní ochranu a spoustu dalších věcí, nicméně počítá s tím, že vše bude hotovo do konce roku...

S těmi právními ošetřeními je to samozřejmě pravda. To víte, že bych byl rád, kdyby to šlo rychleji, ale uvědomuji si, že každý máme svou práci a všechno děláme zadarmo - z nadšení a lásky k basketu. Nejste z dosavadního pomalejšího vývoje trochu zklamaný?

Zklamaný... Beru to jako cvičení v trpělivosti (usmívá se). Nicméně věřím, že všichni, kteří dali slovo, svůj slib splní. Že se najdou prostory a basketbalová síň slávy, nebo možná muzeum, protože ještě nemáme název, skutečně vznikne. Kolik artefaktů a relikvií návštěvníkům nabídnete?

To se asi takhle nedá říct, netroufám si odhadovat, ale určitě jich bude hodně. Každopádně je mi také jasné, že udělat dneska nějakou výstavu tak, aby zaujala mladé lidi, není vůbec jednoduché. Nějakou představu ale určitě máte. Nebo ne?

Chceme moderní expozici, aby si návštěvníci mohli co nejvíce věcí vyzkoušet. Například si poměřit svou ruku s velikostí ruky Ondřeje Balvína, sáhnout si na historické míče. Jenže je jasné, že na stavební a instalační úpravy a na zmiňované interaktivní prvky bude potřeba sehnat poměrně značné peníze. Nicméně jste přesvědčený, že věcí a příběhů bude dost?

S kolegou Jiřím Závozdou jsme napsali knížku, která se jmenuje Nebáli se odvahy. Mapuje historii sta let českého basketbalu. I díky tomu bychom naplnili několik muzeí. Ono jde ale o správný výběr. Začít největšími legendami a zajímavostmi, ale zároveň se neutopit v minulosti. A je potřeba zmínit i současnost, třeba neuvěřitelný příběh píle, vůle a vytrvalosti Tomáše Satoranského. Česká republika zatím nemá žádnou basketbalovou síň slávy?

Od roku 2004 existuje virtuální Síň slávy ČBF na webu federace, ale je hodně stručná, bez fotek a videí a občas se ani nevejde do záložky na homepage. Mám jinou představu o prezentaci hráčů a hráček, kteří náš basketbal dostali v počtu medailí na druhé místo v Evropě za Sovětský svaz, což pořád platí. Právě proto jsme se do toho s přáteli pustili a nebojíme se své odvahy.