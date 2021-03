Na radnici v Humpolci se rozhořel konflikt kvůli trubkám do pivovaru

Ve sporu padají obvinění z klientelismu, porušování povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomocí veřejného činitele a maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti.

Starosta však všechna nařčení odmítá. „S klidným svědomím říkám, že nemám důvod sám rezignovat,“ řekl starosta Karel Kratochvíl.

Problém se má podle opozičního sdružení HumpolecGO! týkat tří staveb Rodinného pivovaru Bernard z let 2013, 2015 a 2018, které byly umístěny do pozemku města. Konkrétně jde o vodovodní a kanalizační potrubí, které mělo být položeno bez stavebního povolení v rámci odlišných investic města. Podle opozice se tak pivovar obhatil o miliony korun.



„Skutečnost je taková, že pivovar sám uspořádal výběrové řízení na dodavatele, kterým se stala firma VODAK. Té jsme vše řádně uhradili. Tento fakt jsme opakovaně prokázali a doložili,“ vysvětluje Stanislav Bernard, zastupitel za ODS a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard.

„Ušetřili jsme občanům nepříjemnosti“

V případě chybějícího stavebního povolení pivovar podle Bernarda využil regulérní možnosti požádat o dodatečné stavební povolení.

„Tím, že jsme pokládali trubky současně s městem, jsme občanům ušetřili nepříjemnosti spojené s opakovaným rozkopáním ulic. Kdyby město dokončilo svoje opravy a rekonstrukce ulice a pivovar je znovu nechal rozkopat až v době, kdy by získal stavební povolení - to by byl pravý důvod ke kritice pivovaru,“ míní Bernard.

Slíbil, že v případě, kdy bude pivovaru stavebním úřadem vyměřena správní pokuta za chybějící stavební povolení, uhradí ji. „Ale i do budoucna budu vždy volit postup, který bude znamenat pro město a jeho obyvatele menší komplikace,“ dodal.

Nález zastupitelé prošetřovat nechtěli

Na možný problém poprvé upozornili v červnu 2019 a později v září 2020 zastupitel a předseda kontrolního výboru Tomáš Voplakal a člen finančního výboru Zdeněk Rýzner (oba HumpolecGO!).

„Navrhovali jsme, aby došlo ze strany města k prošetření podmínek, za kterých došlo k položení infrastruktury pivovaru, a prošetření podmínek dotčených investičních akcí města. Bylo to ale zastupitelstvem zamítnuto bez jakékoli snahy prověřit, zda město není kráceno, či nedochází k poškozování zájmů města,“ řekl Zdeněk Rýzner.

Jak ale upozorňuje starosta Kratochvíl, město si nechalo k obvinění vyhotovit právní rozbor.



„Celou věc jsme hned v počátku dali posoudit naší právní kanceláři, která zákonné pochybení v této věci na straně města Humpolec neshledala. Taktéž, že nedošlo k porušení zákona a městu nevznikla žádná finanční újma, město za zhotovitele nic neplatilo a žádná škoda nevznikla,“ konstatoval starosta s tím, že s tímto závěrem byli oba členové opozice seznámeni.

Dále zdůraznil, že stavební povolení i dodatečná stavební povolení jsou v působnosti státní správy, nikoli místní samosprávy.



„Problém je tudíž to, že jak při jednáních zastupitelstva, tak i ve veřejném životě jsme já i další zastupitelé zcela bezdůvodně a neoprávněně napadáni a obviňováni z nekalého jednání a podezříváni z porušení legislativy, nebo dokonce způsobení značné škody městu Humpolci,“ zlobí se starosta Kratochvíl.

Bernard chce čest bránit právní cestou

Situace se vyhrotila po únorovém zastupitelstvu, kdy záležitost přišla opět na přetřes, a kdy šestnáct z jednadvaceti zastupitelů vyzvalo Zdeňka Rýznera a Tomáše Voplakala k omluvě za nepravdivé výroky.



„Mrzí mě atmosféra, kterou opoziční HumpolecGO! ve městě vyvolává. Přesto se k ní musíme nějakým způsobem postavit, protože se nelze donekonečna nechat okopávat,“ uvedl starosta ke konfliktu.



Bránit se proti nařčení právní cestou je odhodlaný Stanislav Bernard. „V případě, že k omluvě nedojde, jsem připraven chránit svoji čest a dobrou pověst právní cestou. Podle mého bytostného přesvědčení je cílem šíření těchto lživých obvinění zdiskreditovat minulé i současné vedení města a úřadu, mě a Rodinný pivovar Bernard,“ prohlásil.

Sdružení HumpolecGO! minulý týden uvedlo, že má znalecký posudek, který má potvrzovat pochybení města. Dokument zpracoval soudní znalec v oboru stavebnictví a ekonomika.



„Posudek vyčíslil, o kolik se mohla obohatit společnost Rodinný pivovar Bernard ve vztahu k ceně zemních prací tím, že pokládala černé stavby do staveb města. Jde v řádu o miliony,“ uvedl Zdeněk Rýzner.

Trestní oznámení opozice nepodala

Materiál si opozice zadala zpracovat loni po zářijovém zastupitelstvu, kdy nebylo schváleno navrhované usnesení k prošetření celého problému. Starosta Karel Kratochvíl k tomu říká, že pokud má opozice důkazy, měla by podat trestní oznámení.

Na to Zdeněk Rýzner odpovídá, že se tím chce starosta zbavit zodpovědnosti.



„On má konat. Na příštím zastupitelstvu na základě znaleckého posudku znovu předložíme usnesení, aby město sjednalo nápravu a celou věc prošetřilo. Pokud se tak nestane, zvažujeme trestní oznámení,“ dodal Rýzner.