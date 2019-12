Bernard rozšíření ani po odporu lidí nevzdal, ukázal omezenou variantu

Nyní už se změna územního plánu netýká plochy 1 700 metrů čtverečních jako předtím, ale už pouze 700 metrů. Svůj záměr představila společnost na veřejném setkání s občany města, které se konalo v Humpolci.

Již předminulý týden zastupitelé doporučili pivovaru v případě nové žádosti zohlednit mimo jiné studie Horního a Dolního náměstí či lokality Zichpil a ctít závěry komise pro architekturu a urbanismus, která původní změnu územního plánu rovněž nedoporučila.

Proti byla i část obyvatel, někteří sepsali dokonce petici. Obávali se mimo jiné zvýšení hluku, prašnosti, dopravy i zápachu.

Nová varianta návrhu na změnu územního plánu má podle vedení společnosti respektovat závěry komise i zohledňovat připomínky občanů.

Plocha o velikosti jednoho rodinného domu se zahradou

„Ani u původního záměru jsme neměli v úmyslu zastavět celou požadovanou plochu. Nyní budeme žádat o změnu územního plánu pouze na pozemek, kde chceme mít ležácký sklep a kvasné tanky. Je to plocha jednoho rodinného domku se zahrádkou,“ prohlásil v úvodní řeči generální ředitel pivovaru Josef Vávra.

„Tohle je naše jediné a poslední rozšíření v centru města. Navazuje na naši zástavbu a zarovnává ji s plochou pivovaru. Jsem přesvědčen, že nebude narušovat okolí. Další výstavba bude možná už jenom za městem, kde máme pozemky,“ doplnil.



Předseda představenstva Stanislav Bernard znovu zopakoval, že Rodinný pivovar Bernard je připraven dát veřejný slib, a to i písemnou formou, že se bude - co do plochy - jednat o poslední rozšíření provozu v centru města.

Josef Vávra dále zdůraznil, že pivovar rozhodně nehodlá ani nehodlal expandovat směrem k lokalitě Zichpil a ke hřbitovu, jak se po městě proslýchá.

Důvodem, proč pivovar potřebuje rozšířit výrobu, je zvyšující se vývoz do zahraničí.

„Pivo, které jde na export, musí ležet mnohem déle než to, které jde na tuzemský trh. Proto ležácký sklep a proto šest kvasných tanků,“ řekl Bernard v předminulém týdnu na zastupitelstvu, jehož je také členem, kandidoval za ODS.

Přesun výroby za město by provoz mnohonásobně zvýšil

Jedním z dotazů na besedě byl také ten, proč pivovar nepřesune výrobu na okraj města, kde v minulosti koupil pozemky. Výstavba na zelené louce za městem by však podle pivovaru znamenala znásobení počtu převozů uvařeného piva mezi varnou v centru a ležáckými a kvasnými kapacitami na zelené louce a zpět do stáčíren v centru.

Na opakovanou poznámku jednoho diskutujícího z publika, že porušil slib daný v roce 2015, jenž se týkal přesunu výroby za město, reagoval Stanislav Bernard slovy: „Nejen že jsem své slovo neporušil, ale jasně jsem vysvětlil, jaké okolnosti nás ke změně úvahy přiměly. Byl to zejména ohled na obyvatele žijící v tehdy uvažované zóně rozšíření,“ dodal.



Tématem k diskusi byla ze strany obyvatel města i doprava a problematické parkování. Pivovar se podle zástupce ředitele Filipa Bernarda snaží snížit hlukovou zátěž z dopravy i tím, že s přepravní firmou se dohodli na pohybu nákladních vozů po městě rychlostí 40 kilometrů v hodině.

Podle posledních měření, jež si Bernard nechal udělat, kolem pivovaru denně projede 5 tisíc aut. Z toho 30 nákladních vozů míří do pivovaru. Bernard navíc přislíbil, že spolu s vedením města vyřeší dopravní situaci v bezprostřední blízkosti výjezdu z areálu pivovaru.

V tancích bude pivo jen tiše odpočívat, dušuje se pivovar

Generální ředitel Josef Vávra také zdůraznil, že technologie provozu nových tanků a sklepa bude bezhlučná a bezprašná. „To pivo tam bude jenom tiše odpočívat,“ řekl.

„A co zápach? Když přidáte tolik tanků, nebude ten zápach ještě horší?“ zajímalo jednoho z diskutujících v hledišti.

„Hodně se to vylepšilo již vybudováním směšovací jímky. Chystáme vznik anaerobního čištění v blízkosti městské čistírny. Do tří let chceme vybudovat také vlastní tlakovou kanalizaci, která nebude napojena na městskou. Dali jsme i protipachové zábrany,“ vypočítal opatření Vávra.

Zda bude nová varianta změny územního plánu nakonec odsouhlasena, bude opět záležet na hlasování některého z příštích jednání zastupitelstva. Jako poradní orgán se k záměru bude znovu vyjadřovat i Komise pro architekturu a urbanismus.