Na zahradě přibyslavské školky vznikne sad, provrtají se i tunely na hraní

Pozemek, na němž stojí přibyslavská školka, patří k největším ve městě. Ve čtyřech propojených budovách je šest tříd, navštěvuje je 135 dětí. Areál na západním okraji města se rozkládá na ploše 4 995 metrů čtverečních.

Veškeré exteriéry by letos vedení mateřské školy společně s městem chtělo radikálně obměnit.

„Zahrada pochází z roku 1991, kdy se celá tato školka budovala. Od té doby nedoznala jediný výraznější zásah. Ten už je teď potřeba,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Školka připravila projekt, do kterého zahrnula vše, co by si zasloužilo nápravu. Ten pak předala městu, jež ho technicky i finančně zajistí. V zahradě takřka nezůstane kámen na kameni, kolem celého areálu bude zároveň vyměněn plot.

„Půjde o opravu a obměnu herních prvků, výměnu povrchů, úpravy zeleně a keřů, vykácení starých stromů a jejich nahrazení novými a v neposlední řadě se přemění i funkce části zahrady,“ vyjmenovala ředitelka mateřské školy Martina Maloušková.

„Myslím, že po takovém zásahu bude školka skvěle Přibyslav reprezentovat široko daleko,“ těší se už na veškeré novinky ředitelka.

Úplnou novinkou bude ekologická zahrada

Na zahradě budou po renovaci ponechána jen některá menší houpadla a kolotoče, k nim ale mnohé nové atrakce přibudou. V první řadě to bude víceúčelová loď s množstvím prolézaček a klouzaček. Postavena bude i nová menší lezecká stěna.

Ještě více zatraktivnit by se měl umělý kopec z navezené hlíny, který děti v zimě přímo na školní zahradě využívají k bobování. „Necháme ho ještě navýšit a provrtat tunely, kterými by pak děti mohly lézt,“ naznačila ředitelka Maloušková.

Novinkou by měla být i ekologická zahrada. Na vyvýšených záhoncích si budou děti spolu s učitelkami pěstovat kytičky, zeleninu či bylinky. Budou si o nich vyprávět a zkusí se o ně starat. „Bylinky pak využijeme i v naší kuchyni,“ plánuje ředitelka školky.

Součástí koutku má být i malý sad s ovocnými stromy. Na jejich opečovávání a česání chce školka do budoucna spolupracovat s místními zahrádkáři i se sousedy. Sad by se mohl stát základem užšího komunitního soužití.

„Na podobné ekologické zahrady je možné získat dotace. To ale není náš případ. Chtěli bychom si zahradu vytvořit dle našeho vlastního konceptu a potřeb tak, aby nebyla jen pěkná na pohled, ale aby byla účelná a vhodná pro děti a něco je naučila,“ podotkl Martin Kamarád.

„Pro nás je důležitější, aby se děti s takovým drobným hospodařením na záhoncích měly možnost seznámit. Dotace na ekologické zahrady jsou poskytovány za jiným účelem,“ doplnila ho Martina Maloušková.

Plot před prázdninami, zahrada během nich

Revitalizaci zahrady tak zaplatí město ze svých peněz. Nynější odhady hovoří o nákladech ve výši zhruba 7,3 milionu korun. Přesnou cenu určí až výběrové řízení.

Proměnu venkovního areálu chce školka rozdělit do dvou etap. Ta první by se měla odehrát do konce školního roku. Půjde v ní o výměnu oplocení celého areálu.

Samotná proměna zahrady by se měla odehrát teprve o prázdninách, až bude areál mimo běžný provoz. S novou zahradou by se tak děti mohly seznámit už na začátku příštího školního roku.

Areál v Bezručově ulici je hlavním sídlem přibyslavské školky. Ta vedle něho má ještě menší budovu v Tyršově ulici, kde je třída pro 26 dětí. Celkem se přibyslavská školka v sedmi třídách momentálně stará o 161 dětí, osm z nich v současné době tvoří děti ukrajinských uprchlíků.