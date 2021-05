Nejstarší pavilon přibyslavské školky čeká rekonstrukce, děti stěhování

Jen se mohly školky otevřít po rozvolnění vládních proticovidových opatření, už nás čekají další uzavírky. Tak by mohli nyní lamentovat mnozí rodiče v Přibyslavi. Nestandardní režim v přibyslavské školce znovu nastane od července do půlky září.

„Je to projekt, který chystáme už delší dobu a loni jsme ho dokončili po administrativní stránce s tím, že se letos pustíme do stavby. Že budou školky na jaře kvůli koronaviru zavřené, jsme v tu dobu nemohli tušit,“ vysvětluje přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Rekonstrukce budovy stavěné před zhruba třiceti lety už je podle něho více než potřebná. Je v ní nutné vyměnit veškeré rozvody, předělat systém vytápění, upravit dvě třídy v patře nad kuchyní a celou budovu zateplit.

Právě v kuchyni čeká dělníky a techniky nejvíce práce. Je tam navíc třeba instalovat novou vzduchotechniku a modernizovat veškeré vybavení včetně spotřebičů. I proto se cena za práce ve školce vyšplhá téměř na dvacet milionů korun.

Přes prázdniny budou v provozu jen dvě třídy

Na to, o jak významnou investici půjde, bude na ni mít dodavatel minimum času. „Chceme využít hlavně letních měsíců, kdy je provoz školky omezen,“ říká Kamarád. Rekonstrukce má odstartovat na samém počátku července. To hlavní by měl dodavatel stihnout do půle září.

„Přes prázdniny by měly být v provozu jen dvě třídy. Děti budou umístěny v druhé budově,“ poznamenala ředitelka mateřské školy Martina Manoušková. Mateřská škola v Přibyslavi disponuje dvěma pracovišti, přesunout se o prázdninách jen do jednoho nebude problém.

Velká změna bude ve výdeji obědů a svačinek, při rekonstrukci bude kuchyně školky mimo provoz. „Stravu zajistí kuchyně a jídelna základní školy. Ta bude v provozu i přes prázdniny, bude vařit pro školní družinu, příměstské tábory a cizí strávníky,“ konstatoval starosta.

Do mateřské školy v Přibyslavi je v letošním školním roce zapsáno celkem 164 dětí. „Ze sedmi tříd je momentálně v provozu pět. Zajišťujeme i jednu speciální třídu pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému a zdravotnického personálu,“ dodala Manoušková.

V základní škole vzniknou nové dílny

Společně s rekonstrukcí budovy mateřské školy zahrnulo vedení radnice do jedné zakázky a jedné soutěže rovněž stavební úpravy v základní škole. Ty se budou týkat vestavby nových dílen pro pracovní výchovu do dosud nevyužitého prostoru školní budovy.

„Současné dílny jsou příliš malé a dosud umístěné na nevyhovujícím místě vedle školní družiny. Obě zařízení jsou v provozu hlavně odpoledne, takže tu bývá až moc rušno. Vybudujeme tedy nové, do nichž pořídíme i moderní vybavení,“ popsal Kamarád.

Práce v základní škole by město měly stát dalších zhruba šest a půl milionu korun.