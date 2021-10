Firma nestíhá opravit jídelnu a dvě třídy ve školce, doplácejí na to děti

Budova jídelny pochází z 90. let minulého století a je nejstarší částí areálu. V patře nad ní jsou dvě třídy, jichž se práce za 21 milionů korun rovněž dotýkají. Radnice nechala pavilon kompletně opravit. Práce však měly proběhnout pouze přes léto.



„Původní termín dokončení byl 15. září, kvůli vícepracím na střeše jsme ho posouvali na 30. září. Jenže ani teď není hotovo a vůbec není jasné, zda se stavba podaří dokončit během října,“ uvedl starosta Martin Kamarád.

V budově bylo nutné vyměnit rozvody, předělat systém vytápění, upravit dvě třídy v patře nad kuchyní a celou budovu zateplit. V kuchyni se navíc instaluje nová vzduchotechnika a modernizuje veškeré vybavení včetně spotřebičů.

Dopředu bylo jasné, že takové úpravy se nedají dělat za provozu. Už na konci minulého školního roku byla kuchyně uzavřena. Pro školkové děti tak vaří kuchyně v základní škole, obědy a svačinky jsou pak rozváženy. A děti ze dvou tříd nad kuchyní musely být rozmístěny do ostatních tříd.

„Je to komplikované. Třídy jsme museli naplnit na maximální možnou kapacitu 28 dětí, na což jsme si museli vyjednat výjimku. A ještě to nestačilo. Paradoxně nám nyní pomáhá nemocnost dětí, pravidelně jich chybí do dvaceti procent,“ popsal Kamarád s tím, že místo devíti tříd má školka k dispozici jen sedm.

Z přetrvávajících komplikací viní stavební firmu. „Na spoustu nedostatků v kvalitě a organizaci práce jsme ji upozorňovali. Stavbu, která měla už tak napjaté termíny, výrazně poznamenalo prvních šest týdnů, kdy docházelo k největším prodlevám,“ zmínil starosta.

Firmě zprvu chyběli zejména dělníci ze zahraničí. V poslední době se k tomu přidaly i prodlevy při čekání na dodání materiálu. V budově stále nejsou suché nové podlahy, chybí obklady, stále se čeká na dodání dveří. „V poslední době snaha firmy dílo dokončit je, ale už je pozdě. Vyměřili jsme jí velmi citelné penále, což ale zároveň zhoršuje vztahy s ní,“ dodal Kamarád.